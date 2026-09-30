''Я ухвалив рішення...'' Кріштіану Роналду зробив офіційну заяву після скандалу у збірній Португалії

Кріштіану Роналду офіційно залишив табір збірної Португалії після пресконференції головного тренера та розмови з президентом Португальської футбольної федерації. Футболіст заявив, що пізніше розповість португальцям про причини свого рішення.

Роналду повідомив про своє рішення у дописі в соціальних мережах. За словами футболіста, воно було ухвалено після спілкування головного тренера національної команди з пресою та особистої розмови з керівником федерації.

"Після пресконференції головного тренера та після розмови з президентом Португальської футбольної федерації я прийняв рішення покинути табір збірної", – написав Роналду у своєму Instagram.

При цьому 41-річний Кріштіану не став розкривати подробиці того, що сталося. Знаменитий нападник зазначив, що в майбутньому має намір розповісти португальцям про причини свого відходу з національної збірної, якій, за його словами, він завжди був відданий.

"Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які призвели до мого відходу з національної збірної, якій я завжди присвячував себе", – заявив легендарний спортсмен.

На завершення свого звернення Роналду побажав успіху Португалії та всім партнерам по збірній.

"Настав час побажати успіху Португалії та всім моїм товаришам по команді, без винятку", – написав футболіст.