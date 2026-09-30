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"Я ухвалив рішення..." Кріштіану Роналду зробив офіційну заяву після скандалу у збірній Португалії

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
"Я ухвалив рішення..." Кріштіану Роналду зробив офіційну заяву після скандалу у збірній Португалії
Знаменитий нападник не стримав емоцій

Кріштіану Роналду офіційно залишив табір збірної Португалії після пресконференції головного тренера та розмови з президентом Португальської футбольної федерації. Футболіст заявив, що пізніше розповість португальцям про причини свого рішення.

Роналду повідомив про своє рішення у дописі в соціальних мережах. За словами футболіста, воно було ухвалено після спілкування головного тренера національної команди з пресою та особистої розмови з керівником федерації.

"Після пресконференції головного тренера та після розмови з президентом Португальської футбольної федерації я прийняв рішення покинути табір збірної", – написав Роналду у своєму Instagram.

''Я ухвалив рішення...'' Кріштіану Роналду зробив офіційну заяву після скандалу у збірній Португалії

Роналду пішов зі збірної Португалії

Джерело: https://www.instagram.com/cristiano

При цьому 41-річний Кріштіану не став розкривати подробиці того, що сталося. Знаменитий нападник зазначив, що в майбутньому має намір розповісти португальцям про причини свого відходу з національної збірної, якій, за його словами, він завжди був відданий.

"Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які призвели до мого відходу з національної збірної, якій я завжди присвячував себе", – заявив легендарний спортсмен.

''Я ухвалив рішення...'' Кріштіану Роналду зробив офіційну заяву після скандалу у збірній Португалії

Знаменитий спортсмен відмовляється виступати за національну збірну

На завершення свого звернення Роналду побажав успіху Португалії та всім партнерам по збірній.

"Настав час побажати успіху Португалії та всім моїм товаришам по команді, без винятку", – написав футболіст.

''Я ухвалив рішення...'' Кріштіану Роналду зробив офіційну заяву після скандалу у збірній Португалії

Кріштіану Роналду

Як повідомляв OBOZ.UA, у збірній Португалії вибухнув грандіозний скандал після того, як новий тренер Португалії Жорже Жезуш залишив Роналду на лаві запасних у матчі проти Норвегії. Роналду не вийшов на поле, а після фінального свистка одразу пішов у роздягальню, не беручи участі у привітанні вболівальників.

''Я ухвалив рішення...'' Кріштіану Роналду зробив офіційну заяву після скандалу у збірній Португалії

Жорже Жезуш

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