"Я ухвалив рішення..." Кріштіану Роналду зробив офіційну заяву після скандалу у збірній Португалії
Кріштіану Роналду офіційно залишив табір збірної Португалії після пресконференції головного тренера та розмови з президентом Португальської футбольної федерації. Футболіст заявив, що пізніше розповість португальцям про причини свого рішення.
Роналду повідомив про своє рішення у дописі в соціальних мережах. За словами футболіста, воно було ухвалено після спілкування головного тренера національної команди з пресою та особистої розмови з керівником федерації.
"Після пресконференції головного тренера та після розмови з президентом Португальської футбольної федерації я прийняв рішення покинути табір збірної", – написав Роналду у своєму Instagram.
При цьому 41-річний Кріштіану не став розкривати подробиці того, що сталося. Знаменитий нападник зазначив, що в майбутньому має намір розповісти португальцям про причини свого відходу з національної збірної, якій, за його словами, він завжди був відданий.
"Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які призвели до мого відходу з національної збірної, якій я завжди присвячував себе", – заявив легендарний спортсмен.
На завершення свого звернення Роналду побажав успіху Португалії та всім партнерам по збірній.
"Настав час побажати успіху Португалії та всім моїм товаришам по команді, без винятку", – написав футболіст.
Як повідомляв OBOZ.UA, у збірній Португалії вибухнув грандіозний скандал після того, як новий тренер Португалії Жорже Жезуш залишив Роналду на лаві запасних у матчі проти Норвегії. Роналду не вийшов на поле, а після фінального свистка одразу пішов у роздягальню, не беручи участі у привітанні вболівальників.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!