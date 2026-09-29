''Я повторюю!'' Мальдера відповів на запитання про головну проблему збірної України у матчі з Грузією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера визнав, що його команді не вистачало гостроти в матчі другого туру Ліги націй із Грузією (0:0). Італійський фахівець зазначив, що його підопічні не були такими емоційними, як у поєдинку проти Угорщини на старті турніру.

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Про це Мальдера заявив на післяматчевій пресконференції, повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ). Наставник "синьо-жовтих" також додав, що в діях його команди було багато технічного браку, а це призводило до небезпечних моментів біля воріт Анатолія Трубіна.

"У нас не було небезпечних моментів. Суперник дуже низько сідав у п’ятьох захисників і звужував для нас простір у глибині. Нам потрібно було чисто грати з технічного погляду. Були моменти, коли ми наближалися до штрафного майданчика. І, на жаль, нам не вистачало останнього пасу. У першому таймі ми надто часто грали вертикально, але я повторюю: кожен матч різний. Навіть із тактичного погляду це був досить складний матч. З емоційного погляду – також. Найважливіше, що команда відреагувала, а гравці боролися на полі", – сказав Мальдера.

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Зазначимо, що після двох ігрових днів в активі української збірної чотири очки. 2 жовтня наша команда зіграє матч проти Північної Ірландії.

Як повідомляв OBOZ.UA, з'явилося відео з реакцією колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на поразку збірної від України.

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