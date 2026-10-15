''Я не зможу'': нова ''коханка Путіна'' зробила заяву через відмову виступати перед росіянами

Російська фігуристка Каміла Валієва раптово відмовилася від участі на етапі Гран-прі Росії у рідній Казані. Спортсменка, яку відсторонено від усіх міжнародних турнірів через втрату "нейтрального статусу", послалася на те, що має проблеми зі здоров’ям.

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Про це Валієва повідомила у своєму Telegram-каналі. Фігуристка, яка відбула чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу, через що була позбавлена золотої медалі Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, вибачилася перед уболівальниками за цю ситуацію.

"Дорогі вболівальники та шанувальники фігурного катання, дорогі мої казанці, на жаль, я не зможу виступити на етапі Гран-прі в Казані через хворобу. Бажаю вам здоров’я, будь ласка, бережіть себе. Обов’язково побачимося на інших етапах Гран-прі Росії, до швидкої зустрічі", – прокоментувала Валієва.

Раніше стало відомо, що фігуристка відмовилася подавати позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) щодо рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) позбавити її так званого нейтрального статусу. Після цього в Кремлі прокоментували ситуацію зі спортсменкою.

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Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивний результат допінг-тесту, взятого напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

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У лютому 2024 року Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі.