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"Я іноді пропонувала їй..." Мама Магучіх зробила відверте зізнання про доньку

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
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"Я іноді пропонувала їй..." Мама Магучіх зробила відверте зізнання про доньку
Ольга Магучих розповіла, що відбувалося з Ярославою

Ольга Магучіх розповіла, як Ярослава з дитинства ставилася до тренувань і чому родині було нелегко звикнути до постійних розлук зі спортсменкою. Мати олімпійської чемпіонки зі стрибків у висоту зізналася, що іноді пропонувала доньці відпочити від занять, але та незмінно обирала спорт.

У дитинстві Ярослава відрізнялася активністю та сміливістю, любила лазити по деревах, співати й мріяла стати співачкою. Вона навіть казала, що збиратиме стадіони. До легкої атлетики дівчинку привела старша сестра, а мати сподівалася, що заняття спортом допоможуть їй стати спокійнішою вдома.

"Я іноді пропонувала їй: "Може, ти пропустиш тренування?" Ну, коли було якесь свято, вона завжди казала: "Спочатку тренування, а потім святкування"", – згадала Ольга в інтерв’ю YouTube-каналу Мінмолодьспорту.

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Перші нагороди Магучіх отримала ще в дитинстві. У 2008 році вона здобула диплом за біг на 60 метрів з бар’єрами, а в 2010-му отримала грамоту за стрибки у висоту.

Ольга розповіла, що родина намагалася бути присутньою на змаганнях доньки в Україні, а на міжнародні старти приїжджала за можливості. Коли Ярослава почала серйозно займатися спортом, поїздок на турніри та тренувальні збори стало більше. Для матері найважчими виявилися тривалі розлуки з донькою.

"Я завжди хвилювалася за її здоров’я, як кожна мати", – зазначила Ольга.

''Я іноді пропонувала їй...'' Мама Магучіх зробила відверте зізнання про доньку

Ольга Магучіх. Джерело: Кадр із відео

Вона також розповіла, що вважає доброту однією з головних рис характеру Ярослави. За словами матері, донька успадкувала цю рису від неї.

Окремо Ольга згадала про олімпійську перемогу спортсменки в Токіо. Коли Ярослава стала чемпіонкою Ігор, мати пережила сильні емоції, плакала від радості та пишалася досягненням доньки.

''Я іноді пропонувала їй...'' Мама Магучіх зробила відверте зізнання про доньку

Ольга Магучіх показала архівні фото. Джерело: Кадр із відео

Сама Магучіх розповіла, що перед вирішальним стрибком уявляє себе птахом. Під час розбігу вона намагається ні про що не думати, а усвідомлює результат уже після приземлення.

Ольга підкреслила, що завжди вірила в доньку і підтримувала її вибір. Вона також подякувала тренерці Тетяні Володимирівні, яка помітила її спортивні здібності в дитинстві та допомогла розпочати шлях у легкій атлетиці.

''Я іноді пропонувала їй...'' Мама Магучіх зробила відверте зізнання про доньку

Ольга Магучіх показала знімки з сімейного архіву. Джерело: Кадр із відео

На завершення мати побажала Ярославі здійснити все, що вона задумала, незалежно від того, який напрямок вона обере в майбутньому.

"Краще спробувати і потім пошкодувати, ніж не спробувати і потім шкодувати про це", – сказала Ольга.

''Я іноді пропонувала їй...'' Мама Магучіх зробила відверте зізнання про доньку

Ольга Магучіх. Джерело: Кадр із відео

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