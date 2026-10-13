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"Я дивилася і думала..." Магучіх зізналася, що її довело до сліз в Україні

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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"Я дивилася і думала..." Магучіх зізналася, що її довело до сліз в Україні
Магучіх виступила у фіналі Абсолютного чемпіонату світу

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх зізналася, що пережила сильні емоції під час Генеральної асамблеї НОК України. Під час заходу організатори показали ролик з останніми досягненнями легкоатлетки, яка, зокрема, стала переможницею першого в історії Абсолютного ЧС, чим зворушили її до сліз.

Про це Магучіх розповіла у відвертому інтерв’ю порталу РБК-Україна. За словами світової рекордсменки у стрибках у висоту, подібні відео викликають у неї гордість за українську легку атлетику, а також додатково мотивують перед черговими змаганнями.

''Я дивилася і думала...'' Магучіх зізналася, що її довело до сліз в Україні

Ярослава Магучіх у НОК. Джерело: НОК

"

Мені дуже подобається, що Національний олімпійський комітет дає таку можливість. Бо в 2024 році я отримувала нагороду, а це вже був кінець сезону. І тоді показали ролик, де був мій світовий рекорд, Олімпійські ігри… І я сиділа, дивилася на це і думала: "А це я зробила? Це я стрибаю?!". І мене теж пробрало на мурахи і на сльози. От і сьогодні те ж саме. Чому? Бо це ж перші такі змагання, Абсолютний чемпіонат світу. Це були дійсно різні емоції. Все відбувалося швидко, але дуже круто, що кожен спортсмен мав час. І от я дивлюся, що я пишу історію легкої атлетики і водночас – вписую українську легку атлетику в історію світової легкої атлетики, це дуже круто і мотивує стрибати ще далі", – поділилася Магучіх.

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''Я дивилася і думала...'' Магучіх зізналася, що її довело до сліз в Україні

Магучіх вписала своє ім’я в історію.

''Я дивилася і думала...'' Магучіх зізналася, що її довело до сліз в Україні

Магучіх здобула "золото" Абсолютного чемпіонату світу.

Минулого тижня в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, що розпочинає підготовку до зимового сезону.

Водночас Магучіх поскаржився на невиправдану критику з боку українців. Спортсменка також пояснила, чому відмовилася від тривалих тренувань за кордоном. Крім того, легкоатлетка отримала знак визнання у космосі.

''Я дивилася і думала...'' Магучіх зізналася, що її довело до сліз в Україні

Ярослава Магучіх із тренеркою Тетяною Степановою. Джерело: instagram.com/tatianastepanova7039/

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила претендентів на звання найкращих спортсменів сезону серед чоловіків та жінок, не включивши до списку Ярославу Магучіх.

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