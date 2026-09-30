''Я до них рухаюсь''. Магучіх приїхала до Дніпра і зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри. Відео

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх відвідала Дніпро, де зустрілася зі студентами Університету митної справи та фінансів. Під час спілкування українська легкоатлетка зізналася, що, незважаючи на вже завойовані титули, продовжує ставити перед собою нові цілі та націлена на рекорди.

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Під час зустрічі зі студентами однією з головних тем, як і очікувалося, став спорт. Легкоатлетці поставили запитання про те, що відчуває людина, яка вже виграла практично всі найпрестижніші змагання у своїй дисципліні.

Магучіх зазначила, що пишається тим, як склалася її кар’єра, проте не вважає її завершеною з точки зору досягнень.

"Звісно, я дуже пишаюся тим, що змогла пройти цей шлях і досягти цього. Але насправді ще є багато рекордів, які потрібно побити. Тому цілі ще є, і я до них рухаюсь", – заявила українка.

Візит спортсменки розпочався з відвідування виставки української художниці Анжеліки Слезко під назвою "Світло в серці", яка відкрилася в художній галереї університету. Магучіх розповіла, що давно знайома з художницею і високо цінує її творчість.

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За словами чемпіонки, мистецтво допомагає по-новому сприймати емоції та внутрішні переживання людини.

"Для мене мистецтво – це той шарм, коли ти приходиш, дивишся на картини й намагаєшся спочатку зрозуміти художника, а потім уже самого себе, свої почуття та емоції", – сказала Магучіх.

Представники університету наголосили, що приклад Магучіх має особливе значення для молоді. За їхніми словами, досягнення спортсменки свідчать про те, що навіть у складних умовах українські атлети здатні досягати результатів світового рівня та представляти країну на міжнародній арені.

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Нагадаємо, у вересні Магучіх завоювала "срібло" у фіналі Діамантової ліги в Цюриху. Українка подолала планку на висоті 1,99 м, поступившись лише австралійці Ніколі Оліслагерс Паттерсон, яка подолала 2,01 м. Також у цьому сезоні Ярослава виграла Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики в Будапешті та підтвердила статус однієї з найсильніших стрибунок у висоту сучасності.

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