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World Gymnastics ухвалила нове рішення щодо Росії

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
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World Gymnastics ухвалила нове рішення щодо Росії
Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики розширив можливості застосування винятків

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) розширив можливості застосування винятків для російських та білоруських спортсменів на змаганнях під егідою організації. Тепер обмеження, встановлені місцевою владою, можуть враховуватися незалежно від того, коли було затверджено турнір.

World Gymnastics ухвалила нове рішення щодо Росії

Проти Росії виступило кілька європейських країн. Джерело: Ілюстрація, згенерована штучним інтелектом

У травні 2026 року Виконком ухвалив рішення зняти всі обмеження щодо російських і білоруських спортсменів, посилаючись на принцип рівного ставлення до учасників незалежно від їхньої національності, а також на фундаментальні цінності спорту. Організація заявила про необхідність забезпечити спортсменам повноцінне представництво на змаганнях.

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World Gymnastics ухвалила нове рішення щодо Росії

Росію повернули на міжнародні турніри

У липні World Gymnastics окремо роз'яснила порядок застосування травневого рішення. Тоді стало зрозуміло, що на деяких турнірах його повна реалізація неможлива через обов'язкові вимоги та обмеження, що діють у країнах проведення змагань.

У новому рішенні Виконком підтвердив, що, в принципі, російським і білоруським спортсменам має бути надано повне представництво на всіх змаганнях, санкціонованих World Gymnastics. При цьому передбачена можливість винятків в окремих випадках.

World Gymnastics ухвалила нове рішення щодо Росії

Російські гімнастки

Такі винятки допускаються, якщо рішення або обмеження місцевої влади не дозволяють повністю застосувати стандартні правила організації. Тепер це положення поширюється і на змагання, які були розподілені після травневого рішення.

World Gymnastics ухвалила нове рішення щодо Росії

Російська спортивна гімнастка Ангеліна Мельникова

Таким чином, дата проведення турніру більше не є умовою для застосування винятків. World Gymnastics залишила за собою можливість враховувати вимоги влади країни, в якій проводиться кожне конкретне змагання.

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