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World Athletics відмовилася включати Магучіх до списку найкращих легкоатлетів 2026 року

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read3 хв
icon 582
World Athletics відмовилася включати Магучіх до списку найкращих легкоатлетів 2026 року
World Athletics відмовилася включати Магучіх до списку найкращих легкоатлетів 2026 року

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила претендентів на звання найкращих спортсменів сезону серед чоловіків та жінок (World Athlete of the Year). Незважаючи на успішні виступи українських атлетів протягом року, жоден представник України, зокрема й головна зірка Ярослава Магучіх, не потрапив до підсумкових списків.

World Athletics відмовилася включати Магучіх до списку найкращих легкоатлетів 2026 року

Наша співвітчизниця не увійшла до числа номінанток

У 2026 році організація змінила формат визначення найкращих легкоатлетів сезону. Якщо роком раніше претенденти розподілялися за кількома категоріями залежно від спеціалізації, то тепер сформовано єдині списки з десяти чоловіків і десяти жінок.

World Athletics відмовилася включати Магучіх до списку найкращих легкоатлетів 2026 року

Ярослава Магучіх виграла Абсолютний чемпіонат світу

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Кандидатів визначала міжнародна група експертів з легкої атлетики. До числа номінанток увійшли Тігст Ассефа (марафон), Чейз Джексон (штовхання ядра), Мелісса Джефферсон-Вуден (спринт), Агнес Нгетіч (біг на довгі дистанції), Марілейді Пауліно (біг на 400 метрів), Марія Перес (спортивна ходьба), Кемрін Роджерс (метання молота), Масаї Расселл (біг на 100 метрів з бар'єрами), Одрі Верро (біг на 800 метрів) та Ян Цзиї (метання списа).

Серед чоловіків на нагороду претендують Кеннет Беднарек (спринт), Крістьян Чех (метання диска), Енді Діас Ернандес (потрійний стрибок), Алісон дос Сантос (біг на 400 метрів з бар’єрами), Арман Дюплантіс (стрибки з жердиною), Коллен Кебінатшіпі (біг на 400 метрів), Джош Керр (біг на середні дистанції), Румеш Таранга Патхіраж (метання списа), Себастьян Саве (марафон) та Джа'Кобе Тарп (біг на 110 метрів з бар'єрами).

World Athletics відмовилася включати Магучіх до списку найкращих легкоатлетів 2026 року

Ярослава Магучіх

Тепер переможців визначить голосування, в якому братимуть участь чотири рівноправні групи. По 25 відсотків підсумкового результату забезпечать вболівальники, спортсмени, які виступали на змаганнях серії World Athletics у 2026 році, представники ЗМІ, а також спільнота World Athletics, до якої входять члени ради організації, комісій, представники спортсменів, керівники турнірів та національних федерацій.

Голосування триватиме до 17 жовтня. Імена трьох фіналістів серед чоловіків і трьох фіналісток серед жінок оголосять 10 та 11 листопада. Після цього їх запросять до Монако, де 29 листопада назвуть найкращих легкоатлетів світу за підсумками сезону.

Нагадаємо, що цього сезону Ярослава виграла Абсолютний чемпіонат світу (World Athletics Ultimate Championship) у Будапешті, а також стала чемпіонкою світу в приміщенні, вигравши турнір з результатом 2,01 м.

World Athletics відмовилася включати Магучіх до списку найкращих легкоатлетів 2026 року

Призерки ЧС-2026 з легкої атлетики в приміщенні у стрибках у висоту.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2024 році Магучіх була визнана найкращою легкоатлеткою Європи. 23-річна дніпрянка посіла перше місце на церемонії нагородження Golden Tracks 2024, організованій Європейською легкоатлетичною асоціацією (European Athletics).  

World Athletics відмовилася включати Магучіх до списку найкращих легкоатлетів 2026 року

Наша співвітчизниця викликала справжній фурор

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