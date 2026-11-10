World Athletics посилила нормативи відбору на Олімпіаду-2028. Чи пройде Магучіх

World Athletics змінила систему кваліфікації легкоатлетів на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Тепер виконання олімпійського нормативу не гарантує спортсмену участі у змаганнях: частину місць розподілятимуть виключно за світовим рейтингом.

Відео дня

Водночас у жіночих стрибках у висоту кваліфікаційний норматив залишився на попередньому рівні й становить 1,97 метра. За збереження нинішнього рівня Ярославі Магучіх має бути серед основних претенденток на участь в Олімпіаді-2028. Нова система відбору істотно ускладнює завдання для менш стабільних спортсменок, але українська рекордсменка має необхідний запас результатів.

Головна зміна стосується розподілу олімпійських ліцензій. Якщо на попередніх Іграх половину місць у кожній дисципліні розподіляли між спортсменами, які виконали норматив, а другу половину віддавали учасникам із найкращими позиціями у світовому рейтингу, то тепер співвідношення змінилося. За новою системою 40% олімпійських місць будуть доступні завдяки виконанню нормативу, а решту 60% розподілять за рейтингом.

РЕКЛАМА

Однак є важливий нюанс: навіть стрибок на необхідні 1,97 метра більше не означає автоматичного потрапляння на Олімпіаду. Якщо норматив виконають більше спортсменок, ніж передбачено для цієї категорії відбору, перевагу отримають ті, у кого будуть найкращі результати у кваліфікаційний період. Решті доведеться розраховувати на потрапляння до числа учасниць через світовий рейтинг.

Отже, тепер спортсменам недостатньо один раз показати необхідний результат. Їм доведеться також підтримувати високий рівень виступів протягом кваліфікаційного періоду, брати участь у рейтингових змаганнях і набирати очки. Це особливо важливо для легкоатлетів, які перебувають на межі олімпійської квоти.

Головні історії дня

Кваліфікаційний період у стрибках у висоту серед жінок запланований з 19 червня 2027 року до 18 червня 2028 року.

Чи проходить Магучіх на Олімпіаду

Для Ярослави Магучіх новий порядок відбору не виглядає серйозною перешкодою. Олімпійський норматив у 1,97 метра відповідає рівню результатів, які українка показує на міжнародних змаганнях. Її особистий рекорд становить 2,10 метра, з яким вона у 2024 році встановила світовий рекорд.

РЕКЛАМА

У сезоні-2026 Магучіх підтвердила, що залишається однією з найсильніших стрибунок у висоту у світі. На чемпіонаті Європи в Бірмінгемі українка здобула "золото", подолавши планку на висоті 1,97 метра. Цей результат дозволив їй утретє поспіль виграти континентальну першість.

У фіналі Діамантової ліги в Брюсселі Магучіх посіла друге місце з результатом 1,99 метра. Перемогу здобула представниця Австралії Елеанор Паттерсон, яка стрибнула на 2,01 метра. Отже, українська спортсменка завершила сезон із результатом, вищим за олімпійський норматив, навіть у фіналі одного з головних комерційних турнірів легкої атлетики.

РЕКЛАМА

Ще одним досягненням Магучіх став виступ на чемпіонаті світу, де вона здобула титул абсолютної чемпіонки з результатом 1,99 метра.

Результати сезону свідчать, що планка в 1,97 метра не є для українки граничною висотою. Однак остаточно говорити про отримання олімпійської ліцензії поки зарано: кваліфікаційний період розпочнеться лише влітку 2027 року, а підсумковий розподіл місць залежатиме не тільки від виконання нормативу, а й від результатів інших учасниць.