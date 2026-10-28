''Вже давно не разом'': Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною

Колишня шоста ракетка світу Гаель Монфіс зізнався, що вже деякий час не живе разом з Еліною Світоліною, яка минулого тижня оголосила про розлучення з французом. 40-річний тенісист також висловив повну повагу до українки та закликав так само ставитися до її рішення.

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Про це Монфіс заявив під час прямого ефіру на платформі Twitch, пише сайт видання L'Equipe. За словами уродженця Парижа, Світоліна виявила неймовірну відвертість, розповівши йому про свої проблеми та почуття, які стали причиною рішення першої ракетки України.

"Ми більше не пара, але ми й досі справжня сім’я: вона більше не моя дружина, але вона – мати моєї доньки. Я прожив з Еліною вісім років, вона мені дуже допомогла – завдяки їй я продовжив грати в теніс, але люди про це забувають. Залиште її у спокої – ми маємо право чинити так, як вважаємо за потрібне. Ми – публічні люди, ми розходимося, зберігаючи повагу одне до одного, у нас є дитина. Ми не оголосили про це відразу – ми вже досить давно не разом, хоча люди могли подумати, що це сталося щойно. Еліна виявила повагу до мене, розповівши про свої почуття, а я виявив повагу до неї, прийнявши її слова", – сказав Монфіс.

До цього француз вирішив достроково завершити кар’єру на тлі розлучення зі Світоліною. Однак пізніше Гаель змінив свою позицію.

Раніше Світоліна закликала вболівальників не шукати винних, а також висловила повну підтримку чоловікові. Також наша тенісистка знялася з турніру в японському Токіо.

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Нагадаємо, Еліна та Гаель почали зустрічатися у 2019 році. Через два роки вони оголосили про розрив стосунків, однак пізніше знову стали парою. 16 липня 2021-го українка та француз одружилися, а вже в жовтні-2023 у них народилася донька Скай.

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