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"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
849
"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною
Монфіс висловився про розлучення зі Світоліною

Колишня шоста ракетка світу Гаель Монфіс зізнався, що вже деякий час не живе разом з Еліною Світоліною, яка минулого тижня оголосила про розлучення з французом. 40-річний тенісист також висловив повну повагу до українки та закликав так само ставитися до її рішення.

Про це Монфіс заявив під час прямого ефіру на платформі Twitch, пише сайт видання L'Equipe. За словами уродженця Парижа, Світоліна виявила неймовірну відвертість, розповівши йому про свої проблеми та почуття, які стали причиною рішення першої ракетки України.

''Вже давно не разом'': Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною

Світоліна і Монфіс. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

"Ми більше не пара, але ми й досі справжня сім’я: вона більше не моя дружина, але вона – мати моєї доньки. Я прожив з Еліною вісім років, вона мені дуже допомогла – завдяки їй я продовжив грати в теніс, але люди про це забувають. Залиште її у спокої – ми маємо право чинити так, як вважаємо за потрібне. Ми – публічні люди, ми розходимося, зберігаючи повагу одне до одного, у нас є дитина. Ми не оголосили про це відразу – ми вже досить давно не разом, хоча люди могли подумати, що це сталося щойно. Еліна виявила повагу до мене, розповівши про свої почуття, а я виявив повагу до неї, прийнявши її слова", – сказав Монфіс.

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Монфіс переміг Медведєва.

Монфіс після матчу

До цього француз вирішив достроково завершити кар’єру на тлі розлучення зі Світоліною. Однак пізніше Гаель змінив свою позицію.

Раніше Світоліна закликала вболівальників не шукати винних, а також висловила повну підтримку чоловікові. Також наша тенісистка знялася з турніру в японському Токіо.

''Вже давно не разом'': Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною

Еліна Світоліна. Джерело: instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна вийшла заміж за Гаеля Монфіса.

Еліна Світоліна вийшла заміж за Гаеля Монфіса в липні-2021. Джерело: Instagram Юліана Світоліна

Нагадаємо, Еліна та Гаель почали зустрічатися у 2019 році. Через два роки вони оголосили про розрив стосунків, однак пізніше знову стали парою. 16 липня 2021-го українка та француз одружилися, а вже в жовтні-2023 у них народилася донька Скай.

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