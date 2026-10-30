Визначився склад жіночої збірної України на матчі другого етапу кваліфікації Євробаскету-2027

Жіноча національна збірна України у листопаді проведе матчі першого кола другого раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2027 з баскетболу.

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Наша збірна під керівництвом Інни Кочубей збереться у Ризі 7 листопада, де буде готуватись до першого матчу у міжнародному вікні відбору. 10 листопада українки вирушать до Люксембурга, де 11 листопада проведуть перший матч ігрового вікна проти місцевої збірної. Після цього національна команда переїде до Манчестера, де 14 листопада зіграє з Великою Британією.

Свій номінально домашній матч проти Франції збірна України зіграє в Ризі, Латвія, у залі Komandu sporta spēļu halle. Гра відбудеться 17 листопада о 15:00 за київським часом (квитки тут).

Тренерський штаб визначився зі складом команди на майбутні матчі: Серафима Тиха ("Віртус Кальярі", Італія), Анжеліка Ляшко ("Будівельник", Україна), Вікторія Балабан ("Шяуляй", Литва), Юлія Гутевич ("Будівельник", Україна), Карина Панчук, Дар'я Кононученко, Віра Грималюк (всі – "Шаморін", Словаччина), Аліна Ягупова ("Чукурова Мерсін", Туреччина), Олена Бойко ("Нептунас", Литва), Катерина Діке ("ПАОК", Греція), Христина Кулєша ("УБІ Грац", Австрія), Міріам Уро-Нілє ("Ньон", Швейцарія), Тетяна Юркевічус ("Хапоель Беер-Шева", Ізраїль), Анастасія Ковтун ("Шарлеруа", Бельгія).

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Нагадаємо, у другому раунді кваліфікації Євробаскету-2027 жіноча збірна України виступає у групі М разом із Францією, Великою Британією та Люксембургом. У листопаді команди проведуть матчі першого кола, а в лютому 2027 року зіграють у другому колі.

До фінальної частини чемпіонату Європи-2027 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Головні історії дня

Календар матчів жіночої збірної України у листопаді:

11 листопада, 20:00. Люксембург – Україна (Люксембург, Люксембург);

14 листопада, 18:00. Велика Британія – Україна (Манчестер, Велика Британія);

17 листопада, 15:00. Україна – Франція (Рига, Латвія).