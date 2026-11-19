Вже в понеділок, 23 листопада, чоловіча збірна України розпочне підготовку до матчів другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. У першому матчі ігрового вікна наша команда протистоятиме збірній Португалії (26 листопада), а в другому матчі – номінально домашньому – зіграє проти Чорногорії в Ризі, Латвія на майданчику Xiaomi Arena (29 листопада, квитки тут).

Відео дня

Тренерський штаб національної команди визначився зі складом на майбутні зустрічі: Максим Шульга ("Реал", Іспанія), Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Єгор Сушкін і Олексій Соловйов (обидва – "Харківські Соколи", Україна), Ілля Тиртишник ("Есперія Олімпія", Італія), Олександр Липовий (без клубу), Олександр Кобзистий (без клубу), Артем Ковальов ("Орду", Азербайджан), Андрій Войналович ("Таураге", Литва), В’ячеслав Бобров ("Сталь Острув", Польща), Данііл Шеліст ("Ов’єдо", Іспанія), Ростислав Новицький ("Динамо", Румунія), Дмитро Скапінцев ("Лейма Корунья", Іспанія).

Відзначимо, що майбутні матчі, на жаль, пропустить форвард Іван Ткаченко, який отримав травму в матчі Латвійсько-естонської ліги в складі Рига Зеллі. Підготовку до матчів наша команда розпочне 23 листопада в Порто, Португалія.

Нагадаємо, за підсумками другого етапу три найкращі збірні групи I вийдуть до фінальної частини чемпіонату світу-2027. Загалом європейську квоту на світову першість отримають 12 команд. Чемпіонат світу-2027 відбудеться з 27 серпня по 12 вересня 2027 року в Катарі.