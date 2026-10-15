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"Вивчимо доцільність". ФІФА через Трампа перегляне своє найскандальніше рішення

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
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"Вивчимо доцільність". ФІФА через Трампа перегляне своє найскандальніше рішення
Засідання Ради ФІФА заплановано на 16 грудня в Досі

ФІФА має намір перевірити обставини заснування "премії миру", яку в грудні 2025 року президент організації Джанні Інфантіно вручив голові США Дональду Трампу. Міжнародна футбольна федерація доручить профільному комітету оцінити, наскільки обґрунтованим було створення нагороди та чи слід зберегти її в нинішньому вигляді.

Про перегляд майбутнього премії стало відомо 15 жовтня після засідання Ради ФІФА в Цюріху. Інфантіно повідомив, що вивченням питання займеться Комітет із соціальної відповідальності у футболі. Він має підготувати пропозицію, яку розглянуть на наступному засіданні Ради організації.

''Вивчимо доцільність''. ФІФА через Трампа перегляне своє найскандальніше рішення

ФІФА вперше вручала "премію миру". Джерело: Скріншот трансляції

Віцепрезидент ФІФА та голова Футбольної асоціації Англії Деббі Хьюїтт уточнила, що комітет перевірить обставини появи нагороди та порядок її вручення. Зокрема, йому належить з’ясувати, чи варто було взагалі засновувати премію, хто ухвалив відповідне рішення та чи потрібно скасувати її або змінити правила присудження.

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"Ми вивчимо, як з’явилася премія миру, чи є вона доцільною, чи варто було вручати її саме таким чином, хто ухвалив це рішення та чи слід відмовитися від нагороди або реформувати її", — заявила Х’юїтт.

''Вивчимо доцільність''. ФІФА через Трампа перегляне своє найскандальніше рішення

Інфантіно та Деббі Х’юїтт

ФІФА оголосила про заснування премії в листопаді 2025 року. Нагороду планували вручати щорічно людям, які, на думку організації, здійснили видатні вчинки заради миру та об’єднання людей у всьому світі.

''Вивчимо доцільність''. ФІФА через Трампа перегляне своє найскандальніше рішення

Трамп отримав нагороду з рук свого друга, президента ФІФА Джанні Інфантіно. Джерело: Скріншот трансляції

Рішення про заснування премії викликало критику, оскільки воно було ухвалено через кілька тижнів після того, як Нобелівський комітет Норвегії не присудив Трампу премію миру в жовтні 2025 року. Американський президент раніше неодноразово заявляв, що заслуговує на цю нагороду.

''Вивчимо доцільність''. ФІФА через Трампа перегляне своє найскандальніше рішення

Дональд Трамп із премією миру ФІФА та медаллю

У грудні 2025 року Інфантіно вручив Трампу премію ФІФА під час жеребкування чемпіонату світу 2026 року у Вашингтоні. Церемонія відбулася в Центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді.

''Вивчимо доцільність''. ФІФА через Трампа перегляне своє найскандальніше рішення

Трамп та Інфантіно

Після цього правозахисні організації та представники футбольної спільноти висловили претензії до керівництва федерації. Міжнародна правозахисна організація подала скаргу до комітету ФІФА з етики, вимагаючи перевірити дії Інфантіно на предмет можливого порушення принципу політичного нейтралітету. Норвезька футбольна асоціація також звернулася до етичного комітету, а 50 депутатів Європарламенту закликали провести розслідування.

Додаткові питання виникли через порядок заснування нагороди. За повідомленнями низки ЗМІ, Інфантіно не поінформував Раду ФІФА про створення премії до її публічного оголошення. Це викликало невдоволення серед представників керівництва організації.

''Вивчимо доцільність''. ФІФА через Трампа перегляне своє найскандальніше рішення

Крім "кубка" Трамп отримав ще й медаль. Джерело: Скріншот трансляції

Наступне засідання Ради ФІФА заплановано на 16 грудня в Досі, столиці Катару. На ньому очікується розгляд пропозиції профільного комітету щодо подальшої долі премії миру.

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