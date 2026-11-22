Єврокубки відновлюються, лишивши позаду половину групових етапів. Знову буде відчутний вплив на рейтинг УЄФА, адже країни там міцно притиснуті одна до одної. Українська асоціація постійно балансує і зараз перебуває у зручній, хоч і хиткій ситуації. Чи справді "Шахтарю" може вистачити лише нічиїх для покращення положення? Або шлях нагору не буде таким легким, як видається? Розповідає OBOZ.UA.

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Україна не там, де ви вважали

Просто зараз наша асоціація посідає 23-те місце в рейтингу УЄФА, це 24.837 балів, коефіцієнт за 5 попередніх років. Восени 2025-го, за участі і "Шахтаря", і "Динамо" в групі Ліги конференцій, Україна була 27-ю. Такому зростанню дуже допомогла крута єврокампанія "Шахтаря" з майже фіналом, але Ліга чемпіонів дуже кусюча, тому кожен результат має величезний вплив. За половину першої основної стадії ЛЧ, "Шахтар" поклав до скарбнички 9 очок: 6 за прямий вихід до групи, ще 3 – за перемогу над АЕКом і нічию з ПСВ; поразки від "Спортінга" й "Інтера" нічого не принесли.

Усе знову поклали на одну команду

Влітку нас було четверо: тоді вилетіли "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ. Черкащани та житомиряни додали в загальну скарбничку 1.5 бали, від киян маємо ще 2 очки. Але проблема в тому, що на Етап ліги клуб лишився один – і майже кожного року це заважає нам мати більше. Адже спільний здобуток треба поділити на 4, на кількість учасників із самого старту. Тому загальний український заробіток сягнув лише 3.125 бали після всіх регламентних правил. Для порівняння, Азербайджан має аж 5.625 очок! "Сабах", хоч і лишається у підвалі таблиці ЛЧ і є останнім представником своєї країни, дав лише 35% спільних накопичень. Доклалися решта клубів і зробили багато, щоб підняти свою асоціацію. Тому "Шахтар" має заробляти самотужки. А чи є в цьому сенс?

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На кону – легший шлях у Лізі чемпіонів

Поточний рейтинг складають із підсумків сезонів від 22/23 до 26/27, а він видасть квоти на єврокубки 28/29. Україна занадто низько навіть для розширеного Етапу ліги: треба бути аж десятим і вище. Але таке бажане зростання дуже близько – всього лише 22-ге місце. В такому випадку квота й досі буде в 4 клуби, команда в Лізі Європи стартує з першого раунду, в Лізі конференцій – з другого. Але в Лізі чемпіонів кваліфікація тоді починатиметься з другого, а не першого раунду, що значно полегшує завдання і збільшує ймовірність затриматися хоча б у ЛК, якщо все піде не за планом.

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Сусіди зверху – далеченько

Чи може Україна піти нагору? Легко, треба тільки виграти решту ігор ЛЧ. Те саме 22-ге місце зараз посідає Румунія, в якої 26.125 очок. Лишився тільки один клуб, "Університатя" в Лізі конференцій. Шотландія – 26.85 ("Селтік" у ЛЄ і "Хартс" у ЛК), наразі аутсайдери своїх змагань. Швеція має 27 балів, у "Мельбю" в Лізі конференцій топовий виступ без поразок. Тому "Шахтар" може спробувати обійти хіба що скотів, бо далі всі недосяжні й мають лише програвати, щоб гірники піднялися у топ-20. Те, що ми єдині з цієї компанії в ЛЧ – проблема, адже для рейтингу очки нараховують однаково, незалежно від рівня турніру. Але головне не дивитися, що в таблиці позаду.

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Сусіди знизу – реальна загроза

На цьому моменті згадайте, що в нас все ще 24.837 балів. І от у межах усього однієї перемоги в ЛЧ знаходиться той самий "Сабах"! Азербайджанський набір у 24.187 очок дозволяє дебютанту вагомо впливати на рейтинг УЄФА. Йдемо трохи нижче – там Ізраїль, 24.125. "Хапоель" у Лізі Європи грає погано, тому все ще не дав паливо для зростання їх асоціації. Небезпечне сусідство загрожує аж до 28-го місця. Там Словенія (23.59), Словаччина (22.37) та Болгарія (22). Лише болгари зберігають два клуби, це "Левскі" та ЦСКА, обидва дають балів. Словом, українська ситуація на міжнародній футбольній арені складна. Якщо "Шахтар" не перемагатиме "Фенербахче" та "Слован" (на січневі "Лейпциг" і "Реал" поки не зазираємо), то сусіди знизу боляче постукають.

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Така забута компанія з 5 українських клубів лишається в пам’яті й буде там ще довго. Щоб нас знову було 5, треба піднятися аж на 15-те місце – за рейтингом це місце отримала Туреччина (у якої лишилося 4 клуби з 5 і тепер аж дев’ята позиція на континенті). Такий зріст для України нереальний: зараз на потрібному місці Кіпр, у якого 35 очок. Тому лишається сподіватися, що "Шахтарю" вдасться взяти хоча б дві перемоги та 2 нічиї до кінця групи, а румунські та шотландські клуби будуть втрачати дорогоцінні бали.