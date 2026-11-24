Ліга чемпіонів нарешті повернулася! Після великої паузи починається друга частина елітного турніру де, здавалося, немає гучних інтриг – але насправді їх дуже багато! Адже боротьба відбувається не поміж грандами, а з їх сусідами, які тихенько вриваються на верхівку таблиці. Але який із 18 матчів обрати? Та чому цей тур такий складний для "Шахтаря" ще до його особистого матчу? Розповідає OBOZ.UA.

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"Спортінг" – "Манчестер Юнайтед": в англійців фокус тільки на ЛЧ?

Положення у домашній лізі: 3 місце Прімейри – 19 місце АПЛ

Очні зустрічі: 2 (0 перемог "Спортінга" – 0 нічиїх – 2 перемоги МЮ)

Остання гра: 1:2, груповий етап ЛЧ 07/08

У цьому матчі все мало б бути інакше: гранд приїздить у гості до середняка турніру. Але насправді один із майже лідерів таблиці приймає найбільш хитку команду сезону, хоча Ліга чемпіонів для МЮ набагато щасливіша, аніж домашня АПЛ. У першому турі вони розгромили "Сабах", а в четвертому круто закамбечили проти "Роми". "Спортінг" тримає унікальний рекорд для португальських клубів – забиває у кожному з останніх 22 матчів на груповому етапі ЛЧ. Здається, що з "Юнайтед" ця традиція продовжиться, адже червоні дияволи виграли лише один з 11 останніх виїзних матчів Ліги чемпіонів, це було буквально 5 років тому! "Шахтар" добре відчув, як може розкриватися "Спортінг", та чи побачимо ми такий же стиль у завтрашньому матчі, бо тренер в МЮ новий, це тепер Почеттіно. Тому в цій парі давайте звернемо увагу на ключову особу на полі – Бруну Фернандеша, який представляє манкуніанців, а раніше грав за португальців (64 голи у 137 матчах). Якщо буде гарний виступ, то англійці отримають гол і перемогу. Якщо поганий, то гол і перемогу заберуть господарі. Ох і нестабільні будуть ці 90 хвилин.

"Комо" – АЕК: розминка перед вирішальним відрізком?

Положення у домашній лізі: 5 місце Серії А – 3 місце чемпіонату Греції

Очні зустрічі: не перетиналися

"Комо" продовжує гучно заявляти про себе. Дебютант ЛЧ минулого туру знищив ЛАСК 1:9, встановивши гостьовий рекорд і показавши нам один із найрезультативніших матчів в історії турніру. У них 19 голів у перших чотирьох матчах – це найкращий результат для будь-якого клубу на аналогічному стартовому відрізку у турнірі, а в групі більше має тільки ПСЖ. Що можемо сказати про АЕК? Ця команда проводить вже 6 сезон на основній стадії, але за стільки спроб ніколи(!) не вигравала на виїзді: 5 нічиїх і 12 поразок. А ще вона перебуває нижче "Шахтаря" в загальній таблиці, тому українці легко можуть обрати собі сторону в цій грі. Тренер "Комо" Фабрегас побудував команду, залежну від оточення. Дувікас має гол у кожному груповому матчі, тоді як Пас так чи інакше причетний до восьми голів (3+5). УЄФА каже, що грецький клуб у 2026 році майже завжди забиває першим, тоді як точно завжди відкривали рахунок у своїх матчах саме італійці. Схоже, і тут тенденція збережеться. Важливий для "Комо" етап буде наприкінці сезону, коли чекають двоє грандів. Зараз же вони намагаються зібрати максимум очок і зробити найкращу різницю м’ячів.

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"Брюгге" – "Ліверпуль": хто зачепиться за першу вісімку?

Положення у домашній лізі: 2 місце чемпіонату Бельгії – 4 місце АПЛ

Очні зустрічі: не перетиналися (у новій ЛЧ)

У новій ЛЧ за 35 років команди досі не перетиналися, але раніше зустрічалися виключно у фіналах. "Ліверпуль" забрав Кубок УЄФА-1976 (сумарно 4:3), а за кілька років виграв і Кубок чемпіонів. Тому завтра для обох команд теж такий собі фінал, адже він окреслить для них перспективи на першу вісімку. До початку п’ятого туру одразу дев’ять команд мають 9 очок, ця пара серед них. Складнощі в тому, що англійці посідають місце у топ-8, а "Брюгге" знаходиться нижче суто через меншу кількість забитих. Порівняйте: у чотирьох турах "Ліверпуль" забив 14 і пропустив 10 м’ячів, це рекорд для половини групового етапу, захист поганезний. Їх прийматиме команда, в іграх якої на двох обов’язково є 3+ голи. Водночас, "Брюгге" дуже погано виступає проти англійських клубів, а вигравали тільки "Астон Віллу". Якщо за ці 90 хвилин буде забито хоча б один м’яч, то мерсисайдці повторять рекорд ЛЧ: 86 матчів без рахунку 0:0. Забагато на кону в цьому матчі – і від цього ще цікавіше його переглянути.

Головні історії дня

"Лілль" – "Баварія": кому страшніше?

Положення у домашній лізі: 2 місце Ліги 1 – 2 місце Бундесліги

Очні зустрічі: 2 (0 – 0 – 2)

Остання гра: 1:6, груповий етап ЛЧ 12/13

Неочікувана пара з огляду на те, що "Лілль" – передостання команда ЛЧ з одним балом і лише 4 забитими. Її і не було б у нашому переліку, якби не кволий сезон "Баварії". Німці лишаються однією з чотирьох команд ЛЧ, яка досі не програвала, але при цьому у них дві нічиї за першу половину групи; тому аж 13-те місце. У їх суперниках – абсолютний аутсайдер, хоча може статися що завгодно, "Вікінг" теж здавався прохідним. Підопічні Компані ризикують застрягти в зоні стиків, якщо буде ще одна нічия. У домашніх матчах "Лілля" вже кілька років завжди є гол до перерви, але не завжди це означає перемогу французів: якщо першими заб’ють німці – статистика гарантовано вказує на їх поразку. Та не забувайте про болючий удар для "Баварії", минулого тижня травмувався Кейн, який у кожному з останніх 11 матчів ЛЧ точно забивав чи асистував. Чи встигли німці перебудувати тактику на "Лілль", який у Франції гризеться за лідерство з ПСЖ. Вмикайте матч, 100%.

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"Атлетіко" – "Вікінг": матч, невигідний для "Шахтаря"

Положення у домашній лізі: 3 місце Ла Ліги – 2 місце чемпіонату Норвегії

Очні зустрічі: не перетиналися

Ось ми і дійшли до цього норвезького дива. Здається, що в них перед жеребкуванням групи була ідея максимально зібрати представників топових ліг Європи. Німці були, англійці були, тепер чекають іспанці. "Вікінг" не так часто грає та виграє на міжнародному рівні, але на виїзді точно забиває (чим завдячує капітану Тріпічу). Вони їдуть у гості до "Атлетіко", який зараз прямий сусід по таблиці – і "Вікінга", і "Шахтаря"; 23-те хитке місце. Матрасники домінують проти норвезьких клубів і точно їм забивають, та як буде сьогодні? Добре пам’ятає цього суперника нападник Александер Серлот, адже двічі програвав йому в чемпіонаті Норвегії. Сьогодні є можливість поквитатися. Ще варто відзначити календар – обидва клуби вже пройшли найскладніше випробування і залишаться в очній битві навіть після фінального свистка. Для "Шахтаря" ця гра небезпечна саме сусідством: обидва клуби мають по 4 очки та йдуть нижче нас. Якщо гірники програють "Фенербахче", перемога будь-кого з них дозволить обійти український клуб у таблиці, а нічия в такому випадку піднімає вгору обох.