Виникли проблеми. Стало відомо, що відбувається в Англії із сином Андрія Шевченка

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЦя зима може стати вирішальною, ультиматум пролунає для Путіна: інтерв’ю з генералом РоманенкомЦя зима може стати вирішальною, ультиматум пролунає для Путіна: інтерв’ю з генералом РоманенкомПравила для українських біженців. Ілюстративне фото.З цієї країни ЄС за місяць "втекли" 80 тис. українських біженців: куди їдуть найчастішеУ Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з полковником РФ, він загинув на місці: кого могли ліквідувати. Фото і відеоУ Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з полковником РФ, він загинув на місці: кого могли ліквідувати. Фото і відеоІлюстрація - ДСНС працює на місці російського ударуЕнергетики показали величезну вирву на місці удару РФ по підстанції. ВідеоПутін зробив цинічну заяву про Україну і заговорив про "гуманітарну місію" в Костянтинівці за прикладом ОлешокПутін зробив цинічну заяву про Україну і заговорив про "гуманітарну місію" в Костянтинівці за прикладом ОлешокКиїв 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фотоКиїв 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фотоКиїв допомагатиме бізнесу долати виклики війни, – КличкоКиїв допомагатиме бізнесу долати виклики війни, – КличкоПеріс Гілтон показала свою доньку-"копію" від сурогатної матері: який вигляд має 3-річна крихітка Лондон. ФотоПеріс Гілтон показала свою доньку-"копію" від сурогатної матері: який вигляд має 3-річна крихітка Лондон. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Виникли проблеми. Стало відомо, що відбувається в Англії із сином Андрія Шевченка

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
2,4 т.
Виникли проблеми. Стало відомо, що відбувається в Англії із сином Андрія Шевченка
Футболіст отримав українське громадянство у 2024 році

У 20-річного Крістіана Шевченка, сина голови Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, виникли проблеми з кар’єрою в Англії. У листопаді 2026 року молодий футболіст змінив уже другу команду за кілька місяців, перейшовши до напівпрофесійного клубу сьомого англійського дивізіону.

Виникли проблеми. Стало відомо, що відбувається в Англії із сином Андрія Шевченка

Крістіан Шевченко. Джерело: instagram.com/kristianms7/

Влітку 2025 року Крістіан підписав свій перший професійний контракт із "Вотфордом", який виступає в Чемпіоншипі. Однак закріпитися в структурі клубу йому не вдалося: за основну команду він не провів жодного офіційного матчу.

Виникли проблеми. Стало відомо, що відбувається в Англії із сином Андрія Шевченка

Крістіан Шевченко. Джерело: instagram.com/kristianms7/

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
19,6 т.
Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй
19,6 т.
Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
19,3 т.
Бій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксу
19,3 т.
Бій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксу
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
6,8 т.
Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом
6,8 т.
Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом

У травні 2026 року керівництво "Вотфорда" вирішило не продовжувати угоду з українським футболістом. Після розставання з клубом молодший Шевченко кілька місяців залишався без команди й розпочав сезон 2026/27 у статусі вільного агента.

На початку жовтня гравець знайшов новий варіант продовження кар’єри. Він підписав контракт із "Шолінгом", який виступає в Південній футбольній лізі Англії, що належить до сьомого рівня футбольної системи країни. У клубі розглядали запрошення українця як можливість отримати ігрову практику й спробувати повернутися на професійний рівень.

Виникли проблеми. Стало відомо, що відбувається в Англії із сином Андрія Шевченка

Крістіан перейшов до Шолінга. Джерело: ФК "Шолінг"

Однак співпраця виявилася недовгою. Уже в листопаді стало відомо, що Крістіан залишив "Шолінг" і приєднався до іншого представника того самого дивізіону – "Бейсінгсток Таун". Про перехід не повідомляли ні колишня, ні нова команда, а сам футболіст також не публікував офіційних заяв.

Виникли проблеми. Стало відомо, що відбувається в Англії із сином Андрія Шевченка

Крістіан Шевченко. Джерело: https://www.instagram.com/kristianms7

Такі переходи можливі завдяки спрощеному регламенту напівпрофесійних англійських ліг, тому зміна команди не обов’язково супроводжується окремим публічним оголошенням.

Виникли проблеми. Стало відомо, що відбувається в Англії із сином Андрія Шевченка

Андрій Шевченко з дружиною Крістін Пазік і сином Крістіаном. Джерело: instagram.com/andriyshevchenko/

Виступи за збірну України

Кристиан Шевченко отримав українське громадянство у 2024 році і виступав за юнацькі та молодіжні збірні України U-19 і U-20. Зокрема, він брав участь у чемпіонаті світу серед футболістів до 20 років.

Загалом в активі нападника 15 матчів за команди цих вікових категорій. Результативними діями у складі збірних він не відзначився.

Схожі теми
Крістіан ШевченкоКрістіан Шевченко
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!