Виникли проблеми. Стало відомо, що відбувається в Англії із сином Андрія Шевченка

У 20-річного Крістіана Шевченка, сина голови Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, виникли проблеми з кар’єрою в Англії. У листопаді 2026 року молодий футболіст змінив уже другу команду за кілька місяців, перейшовши до напівпрофесійного клубу сьомого англійського дивізіону.

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Влітку 2025 року Крістіан підписав свій перший професійний контракт із "Вотфордом", який виступає в Чемпіоншипі. Однак закріпитися в структурі клубу йому не вдалося: за основну команду він не провів жодного офіційного матчу.

У травні 2026 року керівництво "Вотфорда" вирішило не продовжувати угоду з українським футболістом. Після розставання з клубом молодший Шевченко кілька місяців залишався без команди й розпочав сезон 2026/27 у статусі вільного агента.

На початку жовтня гравець знайшов новий варіант продовження кар’єри. Він підписав контракт із "Шолінгом", який виступає в Південній футбольній лізі Англії, що належить до сьомого рівня футбольної системи країни. У клубі розглядали запрошення українця як можливість отримати ігрову практику й спробувати повернутися на професійний рівень.

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Однак співпраця виявилася недовгою. Уже в листопаді стало відомо, що Крістіан залишив "Шолінг" і приєднався до іншого представника того самого дивізіону – "Бейсінгсток Таун". Про перехід не повідомляли ні колишня, ні нова команда, а сам футболіст також не публікував офіційних заяв.

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Такі переходи можливі завдяки спрощеному регламенту напівпрофесійних англійських ліг, тому зміна команди не обов’язково супроводжується окремим публічним оголошенням.

Виступи за збірну України

Кристиан Шевченко отримав українське громадянство у 2024 році і виступав за юнацькі та молодіжні збірні України U-19 і U-20. Зокрема, він брав участь у чемпіонаті світу серед футболістів до 20 років.

Загалом в активі нападника 15 матчів за команди цих вікових категорій. Результативними діями у складі збірних він не відзначився.