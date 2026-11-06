Вимагав місце у складі? Мальдера вперше розкрив ситуацію з воротарем ''Реала'' у збірній України

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін не отримує виклику на останні матчі збірної України через відсутність стабільної ігрової практики у клубі. Водночас тренерський штаб "синьо-жовтих" пильно стежить за голкіпером і вважає його футболістом високого рівня, який може будь-якої миті приєднатися до національної команди.

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Про це в ефірі YouTube-каналу Української асоціації футболу заявив головний тренер збірної Андреа Мальдера, спростувавши чутки про вимоги гравця місця на полі. За його словами, Лунін залишається одним із кандидатів до команди, а якщо його становище в мадридському гранді поліпшиться, він отримає свій шанс у складі "синьо-жовтих".

"Лунін залишається надбанням нашого національного футболу. На жаль, за останній місяць він зіграв лише один матч. Однак це не скасовує того факту, що він залишається чудовим воротарем. Але в нас є й інші чудові варіанти – Трубін, Різник, Єрмаков. Тому я хотів зберегти наступність у тому, що ми почали робити зараз. Якщо він гратиме більше й продовжить у тому ж дусі, для нього, зрештою, усе відкрите. Двері відчинені для всіх, і якщо він матиме регулярну ігрову практику, ми побачимося", – сказав Мальдера.

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Зазначимо, що Луніна звинувачували у відмові від національної команди за часів роботи у збірній України Сергія Реброва. Однак тоді сам футболіст категорично спростовував наявність вимог до наставника віддати йому пост №1.

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Нагадаємо, наша національна команда 14 листопада зіграє на виїзді з Північною Ірландією, а 17-го числа – з Грузією.

Як повідомляв OBOZ.UA, Андреа Мальдера змінив склад збірної України на найближчі матчі в Лізі націй.