Збірна України перемогою завершила виступи в Лізі націй. Лише одного голу нам математично виявилося вдосталь для збереження прописки в Дивізіоні В. Та чому цей матч такий складний для розуміння та чому ми не задоволені навіть виграшем? І що буде далі з Мальдерою? Розповідає OBOZ.UA.

Відео дня

Перший тайм. Робимо все, що хочемо, – але гол один

Від цього матчу ми не чекали нічого іншого, окрім перемоги, адже майже весь виступ протягом Ліги націй був жахливим. Більше того – ми самі собі зіпсували і відбір на Євро-28, і потенційно кваліфікацію на такий далекий Мундіаль 2030 року. Гол Сікана вже на першій хвилині поклав початок емоційному відновленню фанатів. Данило зіграв саме так, як і мав форвард на чужій половині: перехопив погану чужу передачу, розігнався і пробив у дальній кут. 1:0. Але це все ще був гол не від збірної, його створили самі грузини. Україна для взяття воріт (спойлер) за 45 хвилин нічого акцентованого так і не зробила.

Грузини до матчу підходили як єдина збірна в усій Лізі націй, яка не мала забитого м’яча, але передусім вони прагнули не пропустити ще. В оборону в будь-який момент хаотично сідали 7 гравців – структури від гостей не було, просто набір футболістів у різних куточках поля. Тому жовто-сині могли легко пройти центр і вибігати флангами, що на початках і робили через Миколенка та Синчука. Нахабності було вдосталь. За такого перебігу подій задовольнитися можна було тільки розгромом.

Уперше Грузії вдалося забрати м’яча під свій контроль аж на 20-й хвилині, цей момент став переломним. Варто відзначити, що кожного разу, коли наш сценарій перестає працювати, українська збірна панікує. Суперники виконували атаку за атакою, тому отримували кутовий за кутовим – Кочорашвілі з кількох метрів влучив собі в ногу, а потім у поперечку, що врятувало Різника від пропущеного; за кілька хвилин він же відбивав удар впритул. У моменті це виглядало, наче Україна захищає кубок на останніх хвилинах, а не просто збереження прописки в Дивізіоні В.

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Під кінець тайму Грузія все ще була аутсайдером групи і програвала нам в один гол, але водночас вона відчула смак тиску. Треба було просто агресивніше бігти на будь-кого і знову починалася та сама паніка, яку приборкати вдалося тільки перед свистком. Суперник закрив наші фланги, коли на Миколенка й Синчука кидалися по двоє – байдуже хто і як, головне обмежити простір. Здивувало, наскільки швидко гравці втратили ініціативність, якщо опонент починає щось витворяти. Та що там ініціативність – навіть володіння м’яча перед перервою було лише 36%!

Головні історії дня

Збірна України не виглядала слабкою, але вона не була лідером. Проблемою все ще лишалися два форварди, від яких Мальдера не відмовлявся протягом усього турніру. Ця команда не вміє так грати: попереду додаткова людина, а в центрі поля немає того додаткового учасника подій, хто допоможе в короткий пас пройти навіть таку розібрану оборону. За весь тайм Україна так і не створила нічого гідного, а подарунковий гол не дозволяв нам відчути реальну перевагу.

Другий тайм. Футболу не буде

По перерві команди вийшли без замін, але з дуже різними настроями. За 10 хвилин наша збірна жодного разу акцентовано не перейшла центральну лінію, вона була змушена тільки відбиватися. Мікаутадзе отримав чудовий момент на 49-й хвилині, коли загрався та врізався у стінку з трьох захисників. Також знову пішли привози кутових і глибока оборона. Навіть перше попередження за дивний фол у центрі поля було саме в нас, для Краснопіра. Його зняли першим і це означало тотальну перебудову за позиціями. Та, нарешті, відмову від двох нападників.

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Найкращий епізод для Грузії був на 66-й хвилині: за кілька секунд Різник спочатку відбив щільний удар Зівзівадзе, а потім парирував не менш сильне добивання Азарова. Іронічно, що ледь не забив той, хто обіцяв покарати нашу збірну. Грузини не змогли відзначитися за 6 матчів на турнірі – але вони добре вивчили найсильніші сторони ключових для атаки українських футболістів і позбавили їх повітря. А коли м’яч вже мав залітати, своє слово казав Мамардашвілі, який виконав сейв туру з реакцією на удар із 7 метрів.

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Лише 65 хвилин відіграв Сікан і це виглядало неповагою для найактивнішого гравця. Удар на початку гри став для нього лише другим голом, але яким визначним – найшвидшим в офіційних матчах збірної України. Він справедливо вважається одним із найкращих на полі вчора. Данило встигав відпрацьовувати всюди й навіть правим захисником, на найпроблемнішій позиції збірної. Здається, що разом із Сіканом із поля пішло і бажання.

Остання третина матчу була дуже нервовою. Україна знову тиснула, знову шукала комбінації, знову тримала м’яч і вирівняла володіння. Грузини отримали проти себе ту ж тактику, якою самі ганяли жовто-синіх у першому таймі. Тому швидко втомилися від такого підходу та відкривали свої лінії, але навіть так не знаходилося хоча б одного футболіста, хто зміг би пробити точніше. Дійсно випадковий гол у вигляді подарунка став вирішальним для долі турніру. За купи можливостей, те саме бажання було тільки в ідеї.

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Чи можна зробити по цій грі висновки про Мальдеру? Так – тренер заграється з нетиповими схемами. У третій зоні нам недостатньо досвіду на кількох гравців останньої лінії, вони намагаються вирішувати тільки самостійно. З виходом Очеретька нарешті було 35 хвилин пограти з одним футболістом на вістрі. Фланги ще лишаються єдиною опцією, яку можуть закрити й тоді немає запасного варіанту. А в захисті футболісти не готові відігравати спільно, що показали стандарти з Північною Ірландією та катастрофічно велика кількість кутових від Грузії. Що казати, якщо правим захисником за час Ліги націй були одразу 5 футболістів і майже ніхто – профільно? Вивозити на фарті це не стратегія, це зручний випадок. Так, ця збірна готова бути активною і часом може нас здивувати, але поки що це епізоди, без натяку на постійність. Навіть у більшості в останні 5 хвилин.

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1:0 – Україна виграє Грузію завдяки подарованому швидкому голу. 89 хвилин гра йшла на нічию, просто жовто-синім пощастило з кількома сейвами і тотальною невлучністю від суперника; з нашого боку можна згадати лише 2 реальних моменти. Команда зберігає прописку в Дивізоні В, хоча через 2 роки має довести фанатам, що гідна тут бути. На цьому офіційні ігри збірної у 2026 році закінчилися. Кілька тижнів – і під час жеребкування ми дізнаємося нашу групу відбору на наступний чемпіонат Європи.