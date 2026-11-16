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"Всі проти нас. Ми як вигнанці": у Росії поскаржилися на відсторонення від молодіжного ЧС з хокею

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
408
"Всі проти нас. Ми як вигнанці": у Росії поскаржилися на відсторонення від молодіжного ЧС з хокею
Щитов висловився про МЧС-2027

Колишній гравець низки клубів Континентальної хокейної ліги (КХЛ) Микита Щитов поскаржився на недопуск молодіжної збірної Росії до чемпіонату світу-2027 у Канаді. 42-річний уродженець Уфи при цьому наголосив, що представники країни-агресорки нині перебувають серед головних вигнанців у спорті та житті.

Про це Щитов заявив в інтерв’ю пропагандистському виданню "Советский спорт". Представник РФ також закликав співвітчизників не мріяти про виключення господарки молодіжного ЧС зі складу Міжнародної федерації хокею (IIHF) або позбавлення її права на проведення турніру.

''Всі проти нас. Ми як вигнанці'': у Росії поскаржилися на відсторонення від молодіжного ЧС з хокею

Збірна Росії з хокею. Джерело: РІА "Новости"

''Всі проти нас. Ми як вигнанці'': у Росії поскаржилися на відсторонення від молодіжного ЧС з хокею

Росія зіткнулася з бойкотом у хокеї

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"Думаю, нас і далі не допускатимуть, усе буде складно. Неясно, скільки часу займе врегулювання політичних питань на найвищому рівні, скільки років це ще триватиме або місяців. Що стосується висловлювання про те, щоб забрати в Канади турніри, то це порив від безвиході. Зрозуміло, що ніхто не відсторонить Канаду. З якої статі її відсторонювати? Уся громадськість проти нас, ми як вигнанці. Та й раніше ми вже грали під нейтральним прапором. Це свідчить про неповагу до нас. Тож там нікого не відсторонять. Нам навіть нема з ким розмовляти. З Іраном нам розмовляти, чи що?" – висловився Щитов.

''Всі проти нас. Ми як вигнанці'': у Росії поскаржилися на відсторонення від молодіжного ЧС з хокею

Микита Щитов. Джерело: РІА "Новости"

''Всі проти нас. Ми як вигнанці'': у Росії поскаржилися на відсторонення від молодіжного ЧС з хокею

Українські вболівальники вивісили плакат про РФ

Нагадаємо, що на початку листопада Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зажадав від IIHF повернути всі російські команди до своїх турнірів. Це рішення спричинило масовий бойкот з боку європейських збірних. Пізніше IIHF подала апеляцію на постанову суду.

Як повідомляв OBOZ.UA, збірній Росії загрожує нове відсторонення від міжнародних турнірів після скандалу навколо суддів CAS, які відвідували Москву.

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