Колишній гравець низки клубів Континентальної хокейної ліги (КХЛ) Микита Щитов поскаржився на недопуск молодіжної збірної Росії до чемпіонату світу-2027 у Канаді. 42-річний уродженець Уфи при цьому наголосив, що представники країни-агресорки нині перебувають серед головних вигнанців у спорті та житті.

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Про це Щитов заявив в інтерв’ю пропагандистському виданню "Советский спорт". Представник РФ також закликав співвітчизників не мріяти про виключення господарки молодіжного ЧС зі складу Міжнародної федерації хокею (IIHF) або позбавлення її права на проведення турніру.

"Думаю, нас і далі не допускатимуть, усе буде складно. Неясно, скільки часу займе врегулювання політичних питань на найвищому рівні, скільки років це ще триватиме або місяців. Що стосується висловлювання про те, щоб забрати в Канади турніри, то це порив від безвиході. Зрозуміло, що ніхто не відсторонить Канаду. З якої статі її відсторонювати? Уся громадськість проти нас, ми як вигнанці. Та й раніше ми вже грали під нейтральним прапором. Це свідчить про неповагу до нас. Тож там нікого не відсторонять. Нам навіть нема з ким розмовляти. З Іраном нам розмовляти, чи що?" – висловився Щитов.

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Нагадаємо, що на початку листопада Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зажадав від IIHF повернути всі російські команди до своїх турнірів. Це рішення спричинило масовий бойкот з боку європейських збірних. Пізніше IIHF подала апеляцію на постанову суду.

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