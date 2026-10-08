''Все, здулася'': Магучіх зізналася, що українці збентежили її хейтом після Діамантової ліги

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх знову висловила здивування з приводу того, як українські вболівальники підносять спортсменів після перемог і принижують їх після поразок. 25-річна легкоатлетка зазначила, що минулого року зіткнулася з невиправданим хейтом після того, як не потрапила на п’єдестал на етапі Діамантової ліги.

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Про це Магучіх розповіла в інтерв’ю виданню NV.ua. Перша в історії абсолютна чемпіонка світу додала, що їй почали писати в соціальних мережах гнівні коментарі, однак вони, зрештою, допомогли їй усвідомити цінність спортивних змагань і виступів.

"Люди почали писати коментарі. З критикою стикаються всі, але як це відбувається у нас? Показуєш хороші результати – ти молодець, ти класна. А як тільки щось не вийшло – все, здулася, результати вже не ті. Або, як ще люблять говорити: соцмережі, танці в TikTok – натанцювалася, мовляв, треба тренуватися. Сезон 2025 року видався для мене не надто вдалим: були й падіння, й злети. Але за цей рік я зрозуміла, що треба цінувати всі спортивні моменти. Вони теж для чогось потрібні: щоб проаналізувати ситуацію, впоратися з нею, рухатися далі й знову з радістю виходити на сектор", – сказала Магучіх.

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Напередодні в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, що розпочинає підготовку до зимового сезону.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила претендентів на звання найкращих спортсменів сезону серед чоловіків та жінок, не включивши до списку Ярославу Магучіх.