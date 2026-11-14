Вперше за 6 років: Світоліна розгромила Соболенко й вийшла до півфіналу Підсумкового турніру. Відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна в яскравому стилі вийшла до півфіналу Підсумкового турніру, який цими днями проходить в американському Індіан-Веллсі. Наша тенісистка досягла цього завдяки перемозі над колишньою першою ракеткою світу Аріною Соболенко, якій влаштувала погром у вирішальній партії – 6:3, 3:6, 6:1.

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Суперниці провели на корті 1 годину 53 хвилини. За цей час Світоліна виконала шість ейсів і реалізувала шість із восьми брейкпойнтів. Для одеситки ця перемога стала першою над білорускою з 2020 року.

Цікаво, що в першому сеті наша тенісистка двічі брала подачу суперниці, вигравши всі розіграші. Для Еліни це лише друга перемога над Соболенко за шести поразок. До цього українка обігрувала мінчанку на турнірі у Страсбурзі у 2020-му.

Завдяки цій перемозі Світоліна посіла друге місце в групі й вийшла до півфіналу Підсумкового турніру. Її суперницею стане чешка Лінда Носкова.

Як повідомляв OBOZ.UA, Еліна Світоліна спантеличила фанатів напередодні старту на Підсумковому турнірі в США.