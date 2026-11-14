Вперше за 6 років: Світоліна розгромила Соболенко й вийшла до півфіналу Підсумкового турніру. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиГенерал СБУ Дука після виходу із СІЗО зробив гучні заяви про НАБУ та закликав Раду створити ТСКГенерал СБУ Дука після виходу із СІЗО зробив гучні заяви про НАБУ та закликав Раду створити ТСК"Була жорстка розмова": Зеленський дорікнув тим, хто приховує ситуацію зі світлом на місцях"Була жорстка розмова": Зеленський дорікнув тим, хто приховує ситуацію зі світлом на місцяхТрамп зустрінеться з Путіним і Сі Цзіньпіном: NYP назвала дату, місце і тему обговоренняТрамп зустрінеться з Путіним і Сі Цзіньпіном: NYP назвала дату, місце і тему обговоренняЛе Пен заявила, що готова зустрітися з Зеленським через "проблему, що сколихнула Європу"Ле Пен заявила, що готова зустрітися з Зеленським через "проблему, що сколихнула Європу"Ілюстрація: гривневі купюри та монети, виплати, фінансова допомогаВ Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій: кому та як підвищать"Зазіхає на територію!" Путініст Фетісов влаштував істерику й накинувся на прем’єра Канади з погрозами від Трампа"Зазіхає на територію!" Путініст Фетісов влаштував істерику й накинувся на прем’єра Канади з погрозами від ТрампаВ Угорщині розгорілася політична боротьба: Мадяра звинуватили в домашньому насильствіВ Угорщині розгорілася політична боротьба: Мадяра звинуватили в домашньому насильствіБілий настінний котел, радіатор із терморегулятором, кімнатний термостат і рослина на підвіконніГазовий котел узимку: яку температуру виставити, щоб зігрітися та не платити зайвогоУ США зупинили вильоти літаків: катастрофічна ситуація могла бути пов’язана з ШІУ США зупинили вильоти літаків: катастрофічна ситуація могла бути пов’язана з ШІ
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Вперше за 6 років: Світоліна розгромила Соболенко й вийшла до півфіналу Підсумкового турніру. Відео

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
639
Вперше за 6 років: Світоліна розгромила Соболенко й вийшла до півфіналу Підсумкового турніру. Відео
Світоліна зіграла із Соболенко

Перша ракетка України Еліна Світоліна в яскравому стилі вийшла до півфіналу Підсумкового турніру, який цими днями проходить в американському Індіан-Веллсі. Наша тенісистка досягла цього завдяки перемозі над колишньою першою ракеткою світу Аріною Соболенко, якій влаштувала погром у вирішальній партії – 6:3, 3:6, 6:1.

Суперниці провели на корті 1 годину 53 хвилини. За цей час Світоліна виконала шість ейсів і реалізувала шість із восьми брейкпойнтів. Для одеситки ця перемога стала першою над білорускою з 2020 року.

Вперше за 6 років: Світоліна розгромила Соболенко й вийшла до півфіналу Підсумкового турніру. Відео

Еліна Світоліна

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
21,3 т.
Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй
21,3 т.
Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
3,6 т.
Суркіс назвав футболіста, який стане конкурентом найкращого бомбардира в "Динамо"
3,6 т.
Суркіс назвав футболіста, який стане конкурентом найкращого бомбардира в "Динамо"
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
2,3 т.
"Кожен може засуджувати": Світоліна відповіла на запитання, чи почувається щасливою після розлучення з Монфісом
2,3 т.
"Кожен може засуджувати": Світоліна відповіла на запитання, чи почувається щасливою після розлучення з Монфісом

Цікаво, що в першому сеті наша тенісистка двічі брала подачу суперниці, вигравши всі розіграші. Для Еліни це лише друга перемога над Соболенко за шести поразок. До цього українка обігрувала мінчанку на турнірі у Страсбурзі у 2020-му.

Завдяки цій перемозі Світоліна посіла друге місце в групі й вийшла до півфіналу Підсумкового турніру. Її суперницею стане чешка Лінда Носкова.

Вперше за 6 років: Світоліна розгромила Соболенко й вийшла до півфіналу Підсумкового турніру. Відео

Статистика матчу Соболенко – Світоліна. Джерело: WTA

Вперше за 6 років: Світоліна розгромила Соболенко й вийшла до півфіналу Підсумкового турніру. Відео

Аріна Соболенко

Як повідомляв OBOZ.UA, Еліна Світоліна спантеличила фанатів напередодні старту на Підсумковому турнірі в США.

Схожі теми
ТенісWTAЕліна СвітолінаЕліна СвітолінаАріна СоболенкоАріна Соболенко
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!