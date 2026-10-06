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Вперше за 50 років! Україна виграла чемпіонат світу зі стрільби. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 396
Вперше за 50 років! Україна виграла чемпіонат світу зі стрільби. Відео
Змагання відбулися в Коринфі, Греція

Українська спортсменка Олександра Ілюхіна завоювала "золото" чемпіонату світу з практичної стрільби з рушниці IPSC Shotgun World Shoot 2026. 26-річна уродженка Борисполя стала першою представницею України, яка виграла індивідуальний чемпіонський титул за 50-річну історію цієї дисципліни.

Вперше за 50 років! Україна виграла чемпіонат світу зі стрільби. Відео

Олександра Ілюхіна із золотою медаллю ЧС. Джерело: instagram.com/alexiliukhina

Змагання відбулися в Коринфі, Греція. Ілюхіна виступала в категорії Lady дивізіону Standard.

Друге місце посіла представниця Швеції Міранда Бюрсхаген, а "бронза" дісталася італійці Елізі Барцотті.

Вперше за 50 років! Україна виграла чемпіонат світу зі стрільби. Відео

Олександра Ілюхіна на подіумі. Джерело: instagram.com/alexiliukhina

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У цьогорічному чемпіонаті світу взяли участь 850 спортсменів із 44 країн. Турнір отримав найвищий, п’ятий рівень у системі Міжнародної конфедерації практичної стрільби.

Для Ілюхіної вирішальним став заключний етап змагань. За її словами, перед останнім днем вона вже мала перевагу у своїй категорії, тому головним завданням було зберегти темп і не допустити помилок.

На одному з етапів спортсменка влучила у 13 мішеней, зробивши по два постріли в кожну, що давало подвійні очки. Її результат – 15-те місце в загальному заліку етапу: 21 влучання типу A і чотири C, а показник склав майже 80%.

Ще один етап Ілюхіна завершила шостою в загальному заліку з результатом 14,80 і показником 91%. У довгій вправі з 26 пострілів українка показала час 22,32 секунди та посіла 14-те місце в загальному заліку цього етапу.

Вперше за 50 років! Україна виграла чемпіонат світу зі стрільби. Відео

Олександра Ілюхіна. Джерело: instagram.com/alexiliukhina

Останній день змагань розпочався для Ілюхіної не найкращим чином через біль у коліні, який зберігався після першого дня, а також через навантаження на праву ногу. Незважаючи на це, одна додаткова спроба не завадила їй зберегти позицію в підсумковій таблиці.

Вперше за 50 років! Україна виграла чемпіонат світу зі стрільби. Відео

Олександра Ілюхіна під час стрільби. Джерело: instagram.com/alexiliukhina

Після завершення чемпіонату українка окремо наголосила на історичному значенні перемоги для країни. "Вперше за 50-річну історію нашого спорту гімн України лунає з п'єдесталу чемпіонату світу в індивідуальному заліку з практичної стрільби з рушниці. Неймовірно рада, що мені це вдалося", – написала Ілюхіна в Instagram, опублікувавши відео з церемонії нагородження.

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