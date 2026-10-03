Вперше за 34 роки. Збірна України з футболу встановила історичний антирекорд

Збірна України зазнала найбільшої домашньої поразки в офіційних матчах за всю історію свого існування з 1992 року. У третьому турі Ліги націй команда поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:3 у матчі, що відбувся у словацькій Трнаві.

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Усі три голи були забиті після перерви. Дубль у складі гостей оформив Браун, ще один гол записав на свій рахунок Прайс.

Це перша поразка української збірної з різницею в три м'ячі в офіційному домашньому матчі з моменту заснування команди в 1992 році. Раніше найбільшою невдачею в статусі господарів поля в офіційних турнірах були поразки з різницею в два м'ячі.

До матчу з Північною Ірландією Україна на своєму полі поступалася з рахунком 1:3 Польщі у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2002 року та Швеції у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2026 року. Також були зафіксовані поразки 0:2 від Італії та Литви у відбірковому турнірі до Євро-1996, від Франції на Євро-2012 та від Хорватії у кваліфікації чемпіонату світу 2018 року.

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Раніше розгромні домашні поразки траплялися лише в товариських матчах. У 2009 році українська команда поступилася Туреччині з рахунком 0:3 у Києві, а в 2011-му програла Франції 1:4 у Донецьку.

Крім того, на Євро-2020 збірна України зазнала поразки від Англії з рахунком 0:4 у чвертьфіналі. Однак той матч відбувався на нейтральному полі, а українці вважалися господарями лише формально.

Головні історії дня

Наступний матч у Лізі націй команда проведе 5 жовтня. Суперником збірної України стане Угорщина, а зустріч також відбудеться в Трнаві.