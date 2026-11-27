Зіркові футболісти мадридського "Реала" поповнили свої автопарки в межах співпраці "королівського клубу" з німецьким концерном BMW. Іспанський гранд п’ятий рік поспіль проводить спеціальну церемонію на своєму стадіоні "Сантьяго Бернабеу", під час якої гравцям команди презентували новинки.

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Про це інформує офіційний сайт "вершкових". Воротар збірної України Андрій Лунін обрав для себе оновлений гібридний спортивний седан BMW M5. На іспанському ринку ціна цієї моделі автомобіля стартує від 169 300 євро.

Гібридна силова установка BMW M5 має сумарну потужність 727 кінських сил. З місця до 100 км/год седан розганяється за 3,5 секунди. Максимальну швидкість обмежено до 250 км/год, однак зі спеціальним пакетом її можна збільшити до 305 км/год.

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Крім того, авто має запас ходу на 70 кілометрів на електричній батареї за швидкості 140 км/год. Цікаво, що минулого року Лунин також зупинив свій вибір саме на моделі M5. Разом із ним таку саму машину отримав захисник Едер Мілітао.

Як повідомляв OBOZ.UA, головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моурінью роздратовано висловився про Андрія Луніна після того, як журналісти не поставили йому запитання про українця.

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