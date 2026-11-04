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Воротар, через якого суперник помер у матчі в Іспанії, порушив мовчання та зробив заяву

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
1,2 т.
Воротар, через якого суперник помер у матчі в Іспанії, порушив мовчання та зробив заяву
Текст опублікували на сторінках клубу в соцмережах

25-річний голкіпер "Андорри" та збірної Екваторіальної Гвінеї Хесус Овоно вперше публічно висловився після трагічного зіткнення з нападником "Тенерифе" Хесусом де Мігелем, який згодом помер. Футболіст зізнався, що переживає найтяжчі дні у своєму житті й поки не може осмислити те, що сталося.

Воротар, через якого суперник помер у матчі в Іспанії, порушив мовчання та зробив заяву

Хесус Овоно. Джерело: fcandorra.com

"Андорра" опублікувала заяву Овоно, який повідомив, що й далі важко переживає смерть де Мігеля. У команді зазначили, що голкіпер вирішив особисто звернутися до громадськості.

"Це найважчі дні в моєму житті. Мені важко підібрати слова, і я не можу усвідомити все, що сталося. Я відчуваю величезний біль через втрату Хесуса. Я думаю про нього, його сім’ю та всіх людей, які його любили. Я розумію, що потрібно буде обговорити багато питань, і зустріну все, що на мене чекає, з належною повагою. Але зараз, відверто кажучи, я не можу думати ні про що інше, крім Хесуса та того болю, який ми переживаємо. Спочивай з миром, Хесус", – написав Овоно.

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Раніше клуб "Андорра" також висловив співчуття у зв’язку зі смертю футболіста "Тенерифе". Овоно поки не став докладно коментувати обставини того, що сталося, зосередившись на пам’яті загиблого гравця та його близьких.

Воротар, через якого суперник помер у матчі в Іспанії, порушив мовчання та зробив заяву

Імпровізований меморіал біля входу на стадіон на згадку про загиблого футболіста

За інформацією іспанських журналістів, після завершення матчу воротар нібито плакав і молився в роздягальні, а потім зіткнувся з хвилею образ і погроз у соціальних мережах.

Воротар, через якого суперник помер у матчі в Іспанії, порушив мовчання та зробив заяву

Хесус Овоно. Джерело: ФК Андорра

Як повідомляв OBOZ.UA, трагедія сталася 2 листопада в матчі 12-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Тенерифе" та "Андоррою", який завершився з рахунком 2:2. У компенсований час Овоно далеко вийшов із воріт, намагаючись зупинити атаку суперника, і на великій швидкості зіткнувся з 30-річним де Мігелем. Воротар ударив нападника коліном у ділянку грудей.

Воротар, через якого суперник помер у матчі в Іспанії, порушив мовчання та зробив заяву

Воротар ударив нападника. Джерело: Sergio Mendez/Diario de Avisos via AP Photo

Арбітр показав воротарю пряму червону картку. Де Мігель залишився лежати на газоні без свідомості. Медики надали йому першу допомогу та доправили до лікарні. За інформацією іспанських ЗМІ, дорогою у футболіста зупинилися серце й дихання. Лікарям вдалося відновити серцеву діяльність за допомогою реанімаційних заходів.

Вранці 3 листопада "Тенерифе" повідомив про смерть свого нападника. Футболіст помер у лікарні через неврологічні ускладнення, що виникли після зіткнення.

Воротар, через якого суперник помер у матчі в Іспанії, порушив мовчання та зробив заяву

Хесусу де Мігелю було 30 років

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