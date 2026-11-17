Відомий російський футбольний тренер Анатолій Байдачний у буквальному сенсі сплив жовчу після того, як збірну РФ не допустили до молодіжного чемпіонату світу з хокею в Канаді. Представник країни-агресорки зажадав закрити посольство північноамериканців у Москві, назвавши їх справжніми ворогами, з якими в окупантів немає майбутнього.

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Про це Байдачний заявив в інтерв’ю пропагандистському виданню "Советский спорт". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна і затятий Z-патріот продемонстрував абсолютний шовінізм і неприйняття інших країн, безглуздо додавши штампи про велич РФ.

"А що посольство Канади досі робить у Росії? Їх треба звідси вислати. З тебе знущаються, а ти мовчиш. Це найогидніше, що може бути. Виженіть їх! Вони знущаються з нас, як хочуть. У нас із ними немає жодного майбутнього. Невже ви цього не розумієте? Це наші вороги. Треба гнути свою лінію, дорожити честю своєї країни й народу. А якщо там хтось добре про нас скаже, то ми відразу біжимо обійматися з ними. Росія й Канада – головні хокейні країни, решта – шушера, на яку ніколи не звертали уваги", – сказав Байдачний.

Напередодні в Кремлі вперше прокоментували рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) не допускати РФ до молодіжного ЧС. Це сталося після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про відсторонення російських збірних від міжнародних змагань і постановив повернути їх до турнірів.

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Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

Крім того, європейські федерації оголосили масовий протест проти допуску РФ, пригрозивши бойкотувати матчі з ними. Зі свого боку, Канада не видала російським хокеїстам візи для в’їзду до країни, де й відбудеться молодіжний ЧС.

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