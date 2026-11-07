''Вони взагалі розуміють правила футболу?'' Те, що сталося в матчі збірної Північної Кореї, викликало ажіотаж у мережі. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстрційне фото"Відверто неприємно і ганебно": Зеленський анонсував кадрові рішення в СБУ після резонансного викриття "Хімпрому"З’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонУкраїнка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. ФотоУкраїнка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. ФотоАнна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від "Слуги народу", назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторкиАнна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від "Слуги народу", назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторкиЩо варто знати про зарплатиЗарплати в Україні перерахують: якою буде мінімалка і про що треба знатиІлюстративне фото, жінка похилого віку з складеними рукамиПенсії в Україні перерахують через кілька місяців: кому та як підвищатьЯке рішення ухвалив судУкраїнець замовив двері в "Епіцентрі" і потім передумав: в суді чоловік домігся виплати моральної компенсаціїПрацівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалуПрацівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалуУ Польщі сталася стрілянина на Головному ринку Кракова, багато загиблих та поранених: Зеленський висловив співчуття. ФотоУ Польщі сталася стрілянина на Головному ринку Кракова, багато загиблих та поранених: Зеленський висловив співчуття. Фото"Шукає бійок, щоб не бути на передовій". Від Усика зажадали "заткнутися і йти на війну". Відео"Шукає бійок, щоб не бути на передовій". Від Усика зажадали "заткнутися і йти на війну". Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Вони взагалі розуміють правила футболу?" Те, що сталося в матчі збірної Північної Кореї, викликало ажіотаж у мережі. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
2,6 т.
"Вони взагалі розуміють правила футболу?" Те, що сталося в матчі збірної Північної Кореї, викликало ажіотаж у мережі. Відео
Епізод стався в матчі першого туру другого раунду азійської кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

Епізод у матчі збірних Сирії та Північної Кореї в першому турі другого раунду азійської кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року став вірусним у соцмережах. Попри те, що сам момент стався ще в листопаді 2023-го, через 3 роки відео знову набуло популярності в інтернеті. 

На 37-й хвилині сирійський нападник Омар Хрібін увірвався до штрафного майданчика північнокорейців, переслідуючи м’яч. Кан Чжу Хек вирішив випередити форварда й зіграти на виході, однак не розрахував руху та на повній швидкості налетів на суперника.

Арбітр матчу Аліреза Фагані був неподалік і відразу вказав на 11-метрову позначку. До м’яча підійшов капітан збірної Сирії Умар ас-Сума й точно пробив по центру воріт. Цей гол виявився єдиним у матчі: Сирія здобула перемогу з рахунком 1:0.

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
28,7 т.
Росія та Білорусь. IIHF ухвалила офіційне рішення щодо чемпіонату світу з хокею-2027
28,7 т.
Росія та Білорусь. IIHF ухвалила офіційне рішення щодо чемпіонату світу з хокею-2027
Максим ІншаковМаксим Іншаков
20,1 т.
"Русскій боксьор". Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт
20,1 т.
"Русскій боксьор". Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
5,9 т.
Де дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026
5,9 т.
Де дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026
''Вони взагалі розуміють правила футболу?'' Те, що сталося в матчі збірної Північної Кореї, викликало ажіотаж у мережі. Відео

Умар ас-Сума точно пробив по центру воріт. Джерело: the-afc.com

У соцмережах користувачі обурилися діями Чжу Хека, який навіть не намагався зіграти в м’яч. 

"Переглянув відео – і це перевершило всі очікування. Вони взагалі розуміють правила футболу?" – обурився автор допису. За кілька годин ролик переглянули близько 400 000 людей. 

''Вони взагалі розуміють правила футболу?'' Те, що сталося в матчі збірної Північної Кореї, викликало ажіотаж у мережі. Відео

Відео завірусилося в інтернеті. Джерело: https://x.com/Mike5260

Матч формально вважався домашнім для сирійців, однак із міркувань безпеки його провели на нейтральному полі в саудівській Джидді, на стадіоні імені принца Абдулли аль-Файсала.

''Вони взагалі розуміють правила футболу?'' Те, що сталося в матчі збірної Північної Кореї, викликало ажіотаж у мережі. Відео

Сирія обіграла Північну Корею. Джерело: the-afc.com

Примітно, що в червні 2024 року команди зустрілися знову. Цього разу Північна Корея перемогла з рахунком 1:0, забивши вирішальний гол на 92-й хвилині. За підсумками групового етапу КНДР випередила Сирію та вийшла до наступного раунду кваліфікації.

Схожі теми
Північна Корея
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!