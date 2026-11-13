"Волинь" відіграла -25, але програла "Харківським Соколам" в Суперлізі GGBET

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Черкасський, ТрифоноваСкандального митника поновили на посаді та присудили повернути йому понад 2 млн грн: що відомо про його статки та суддів, які ухвалили рішенняРосія вимагала на переговорах весь Донбас, федералізацію Молдови і вихід Фінляндії з НАТО – BildРосія вимагала на переговорах весь Донбас, федералізацію Молдови і вихід Фінляндії з НАТО – BildКонфлікт Астафʼєвої та Сумської: зірка Playboy відповіла народній артистці, яка порівняла її з ЯнуковичемКонфлікт Астафʼєвої та Сумської: зірка Playboy відповіла народній артистці, яка порівняла її з ЯнуковичемВін створив осередок формування нової української еліти: Порошенко вшанував памʼять Вʼячеслава БрюховецькогоВін створив осередок формування нової української еліти: Порошенко вшанував памʼять Вʼячеслава БрюховецькогоГенерала Дуку випустили із СІЗО. Ексклюзивні фото і відеоГенерала Дуку випустили із СІЗО. Ексклюзивні фото і відеоУ Міноборони розповіли про ситуацію з обмеженням Starshield в Україні: що відомоУ Міноборони розповіли про ситуацію з обмеженням Starshield в Україні: що відомоУ Києві відновили рух тролейбусів на 4 маршрутах: Кличко розповів подробиціУ Києві відновили рух тролейбусів на 4 маршрутах: Кличко розповів подробиці"Це саме те, чого Росія бояться": Огризко назвав головні гарантії безпеки для України"Це саме те, чого Росія бояться": Огризко назвав головні гарантії безпеки для УкраїниРецепт стравиЩо приготувати з фаршу: рецепт соковитих конвертиків із сиром і помідорамиРосійський бізнес легалізує доходи "тіньового флоту" через дубайських посередників та фіктивні суди – медіаРосійський бізнес легалізує доходи "тіньового флоту" через дубайських посередників та фіктивні суди – медіа
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Волинь" відіграла -25, але програла "Харківським Соколам" в Суперлізі GGBET

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
90
"Волинь" відіграла -25, але програла "Харківським Соколам" в Суперлізі GGBET
"Соколи" обыграли "Волинь". Джерело: ФБУ

13 листопада в ПС "Венето" в Києві в межах регулярного чемпіонату Суперліги GGBET "Харківські Соколи" обіграли "Волинь" – 71:70. Харків'яни вигравали 25 очок, лучани відіграли весь відрив і зрівняли рахунок, однак кінцівка залишилася за Соколами.

Перша чверть пройшла в боротьбі й завершилася з мінімальною перевагою "Соколів" – 23:19. Усе змінила друга десятихвилинка: Волинь набрала лише шість очок, харків'яни виграли відрізок 19:6 і на велику перерву пішли за рахунку 42:25. Третю чверть "Соколи" також виграли, 17:12, а перевага сягнула максимальних 25 очок.

Заключна десятихвилинка пройшла за сценарієм гостей: "Волинь" виграла її 33:12, відіграла весь відрив і зрівняла рахунок – 63:63, однак кінцівку "Соколи" провели точніше й утримали одне очко переваги.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
6,3 т.
Зірковий гравець "Динамо", якого називали новим Шевченком, одружився з "Міс Земля Україна-2021". Фото
6,3 т.
Зірковий гравець "Динамо", якого називали новим Шевченком, одружився з "Міс Земля Україна-2021". Фото
Максим ІншаковМаксим Іншаков
1,4 т.
Де і коли дивитися Світоліна – Соболенко. Розклад трансляцій вирішального матчу Підсумкового турніру-2026
1,4 т.
Де і коли дивитися Світоліна – Соболенко. Розклад трансляцій вирішального матчу Підсумкового турніру-2026
Артем РоссінськийАртем Россінський
1,4 т.
Україна має забирати перемогу в Лізі націй. Інакше буде катастрофа з Євро-2028
1,4 т.
Україна має забирати перемогу в Лізі націй. Інакше буде катастрофа з Євро-2028

Головною постаттю камбеку став Руслан Кабанов: усі свої 18 очок він набрав у четвертій чверті, реалізувавши 5 із 6 триочкових і 6 із 7 кидків з гри загалом.

Основою перемоги "Соколів" стала робота на щитах: 52 підбирання проти 41, 18 з них на чужому, та 46 очок з-під кільця проти 22. Харків'яни також зробили 11 перехоплень проти трьох і набрали 16 очок після втрат суперника проти дев'яти.

"Волинь" діяла точніше з-за дуги – 10/36 проти 5/34 – і реалізувала 16 з 18 штрафних, тоді як харків'яни ходили на лінію лише 13 разів. Гості віддали 21 передачу проти 16.

Артем Романиця оформив дабл-дабл – 12 очок та 12 підбирань, 13 очок додав Єгор Сушкін. У складі "Волині" 19 очок при 7/11 з гри набрав Максим Нікітін, 18 – Назар Король, а Брендон Ловінгс зібрав 7 підбирань і віддав 8 передач.

"Харківські Соколи" – "Волинь" 71:70 (23:19, 19:6, 17:12, 12:33)

Схожі теми
СуперлігаБаскетболЧемпіонат світу з баскетболуХарківські Соколи
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!