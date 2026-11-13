"Волинь" відіграла -25, але програла "Харківським Соколам" в Суперлізі GGBET

13 листопада в ПС "Венето" в Києві в межах регулярного чемпіонату Суперліги GGBET "Харківські Соколи" обіграли "Волинь" – 71:70. Харків'яни вигравали 25 очок, лучани відіграли весь відрив і зрівняли рахунок, однак кінцівка залишилася за Соколами.

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Перша чверть пройшла в боротьбі й завершилася з мінімальною перевагою "Соколів" – 23:19. Усе змінила друга десятихвилинка: Волинь набрала лише шість очок, харків'яни виграли відрізок 19:6 і на велику перерву пішли за рахунку 42:25. Третю чверть "Соколи" також виграли, 17:12, а перевага сягнула максимальних 25 очок.

Заключна десятихвилинка пройшла за сценарієм гостей: "Волинь" виграла її 33:12, відіграла весь відрив і зрівняла рахунок – 63:63, однак кінцівку "Соколи" провели точніше й утримали одне очко переваги.

Головною постаттю камбеку став Руслан Кабанов: усі свої 18 очок він набрав у четвертій чверті, реалізувавши 5 із 6 триочкових і 6 із 7 кидків з гри загалом.

Основою перемоги "Соколів" стала робота на щитах: 52 підбирання проти 41, 18 з них на чужому, та 46 очок з-під кільця проти 22. Харків'яни також зробили 11 перехоплень проти трьох і набрали 16 очок після втрат суперника проти дев'яти.

"Волинь" діяла точніше з-за дуги – 10/36 проти 5/34 – і реалізувала 16 з 18 штрафних, тоді як харків'яни ходили на лінію лише 13 разів. Гості віддали 21 передачу проти 16.

Артем Романиця оформив дабл-дабл – 12 очок та 12 підбирань, 13 очок додав Єгор Сушкін. У складі "Волині" 19 очок при 7/11 з гри набрав Максим Нікітін, 18 – Назар Король, а Брендон Ловінгс зібрав 7 підбирань і віддав 8 передач.

"Харківські Соколи" – "Волинь" 71:70 (23:19, 19:6, 17:12, 12:33)