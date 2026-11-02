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Віцечемпіон ОІ з РФ видав феєричну маячню про Зеленського та голову World Athletics, назвавши їх британськими агентами

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
69
Віцечемпіон ОІ з РФ видав феєричну маячню про Зеленського та голову World Athletics, назвавши їх британськими агентами
Волков відзначився маячнею

Віцечемпіон Олімпійських ігор 1980 року в Москві Костянтин Волков відзначився добіркою теорій змови про злочинну війну Росії проти України. Росіянин видав неймовірну маячню про те, що до вторгнення ЗС РФ у нашу країну призвели дії британської розвідки MI6, звинувативши голову Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics) Себастьяна Коу у відстороненні агресорів.

Про це Волков заявив в інтерв’ю пропагандистському виданню "Спорт-Экспресс". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна також безглуздо назвав президента України Володимира Зеленського агентом британської зовнішньої розвідки.

Віцечемпіон ОІ з РФ видав феєричну маячню про Зеленського та голову World Athletics, назвавши їх британськими агентами

Себастьян Коу

Віцечемпіон ОІ з РФ видав феєричну маячню про Зеленського та голову World Athletics, назвавши їх британськими агентами

Російські спортсмени на Z-мітингу. Джерело: "КоммерсантЪ"

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"Хто затіяв усю цю бодягу з Україною? MI6. Куди поїхав Зеленський зі своїм напарником Єрмаком під час першого міжнародного візиту? Вони поїхали просто до офісу MI6. Вони ж агенти – і Коу, і Зеленський. Працюють на одну справу. Тому Коу дали завдання. Він уже знав, куди і навіщо йде. Якщо завтра завершиться конфлікт з Україною, вони скажуть, що конфлікт не вичерпано, треба заплатити репарації тощо. І нас не допустять", – сказав Волков.

Цей росіянин також звинуватив Сергія Бубку в тому, що всіх своїх досягнень той домігся лише завдяки тому, що вживав допінг.

Віцечемпіон ОІ з РФ видав феєричну маячню про Зеленського та голову World Athletics, назвавши їх британськими агентами

Константин Волков. Джерело: Instagram Константина Волкова

Віцечемпіон ОІ з РФ видав феєричну маячню про Зеленського та голову World Athletics, назвавши їх британськими агентами

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

Як повідомляв OBOZ.UAЮ у вересні 2026 року президент World Athletics Себастьян Коу виключив можливість повернення росіян на турніри.

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