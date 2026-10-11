Вінісіус у матчі ''Реала'' злетів із котушок. Його вигнали з поля, а гол скасували. Відео

"Реал" переміг "Вільярреал" у матчі 8-го туру чемпіонату Іспанії з рахунком 1:0, проте центральним моментом зустрічі став скандальний епізод за участю Вінісіуса Жуніора. Бразильський нападник "Реала" забив м'яч у ворота суперника, але після втручання VAR гол скасували, а самого 26-річного футболіста вилучили за неспортивну поведінку.

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Перший тайм команди завершили без забитих м’ячів. Вінісіус розпочав зустріч на лаві запасних, а на 52-й хвилині вийшов на поле замість Трента Александра-Арнольда.

На 62-й хвилині перевагу мадридців забезпечив 19-річний Ян Діоманде. Нападник замкнув передачу Федеріко Вальверде і забив свій перший гол за "Реал".

На 71-й хвилині Вінісіус відправив м’яч у сітку воріт "Вільярреала" після передачі Джуда Беллінгема. Гравці мадридського клубу почали святкувати гол, а головний тренер Жозе Моурінью навіть підбіг до бразильця, щоб привітати його.

Однак після перевірки VAR арбітр скасував гол. Під час перегляду відеозапису з'ясувалося, що на початку гольової атаки Вінісіус схопив захисника "Вільярреала" Нейтана Саліба за волосся і потягнув його назад.

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Головний суддя Діас де Мера показав бразильцеві пряму червону картку. Після вилучення Вінісіус почав кричати на арбітра й агресивно наближатися до нього. Одноклубникам довелося стримувати нападника та супроводжувати його до приміщення під трибунами.

Після матчу футболіст вибачився за своє вилучення в соціальних мережах. "Радість триває… Прошу вибачення у моєї команди та вболівальників", – написав Вінісіус в Instagram.

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Моурінью після зустрічі не з'явився на обов'язкову післяматчеву прес-конференцію: тренер побоювався, що емоційні висловлювання щодо суддівства можуть призвести до додаткового покарання.

Остаточне рішення дисциплінарних органів щодо цього епізоду поки що не оголошено. Вінісіусу загрожує дискваліфікація на два або три матчі, через що він може пропустити гру проти "Севільї" та ризикує не потрапити до складу на "Ель Класіко" з "Барселоною".