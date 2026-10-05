''Відразу б повісив'': у Росії винесли вердикт ''новій коханці Путіна'' після відсторонення від турнірів з фігурного катання

Російській фігуристці Камілі Валієвій слід негайно завершити кар’єру після того, як Міжнародний союз ковзанярів (ISU) позбавив її "нейтрального статусу" для участі у своїх турнірах. Спортсменка втратила сенс виходити на лід, адже далі національних змагань вона пройти не може.

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Таку думку висловив чемпіон Європи з танців на льоду Сергій Новицький у коментарі пропагандистському телеканалу Russia Today, який ховається за абревіатурою RT. Представник РФ додав, що на місці Валієвої пішов би зі спорту, оскільки навіть судді не ставитимуть їй високих оцінок.

"У голові у Валієвої все одно буде крутитися думка, що далі пробитися неможливо. А найголовніше, що про те саме почнуть думати судді. Навіщо кудись ставити фігуристку, якщо вона все одно нікуди не може поїхати? Зрозуміло, що в такій ситуації волею-неволею замислишся про завершення кар’єри. Якби я був на її місці, навіть не замислювався б. Відразу б повісив ковзани на цвях. А заради чого кататися?" – сказав Новицький.

Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взятий напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

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Сама Валієва вперше прокоментувала санкції. Після свого виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

У лютому 2024 року Валієва з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

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Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо, що Валієва поки що не оскаржувала позбавлення "нейтрального статусу".