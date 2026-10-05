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"Відразу б повісив": у Росії винесли вердикт "новій коханці Путіна" після відсторонення від турнірів з фігурного катання

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
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"Відразу б повісив": у Росії винесли вердикт "новій коханці Путіна" після відсторонення від турнірів з фігурного катання
Новицький висловився про Валієву

Російській фігуристці Камілі Валієвій слід негайно завершити кар’єру після того, як Міжнародний союз ковзанярів (ISU) позбавив її "нейтрального статусу" для участі у своїх турнірах. Спортсменка втратила сенс виходити на лід, адже далі національних змагань вона пройти не може.

Таку думку висловив чемпіон Європи з танців на льоду Сергій Новицький у коментарі пропагандистському телеканалу Russia Today, який ховається за абревіатурою RT. Представник РФ додав, що на місці Валієвої пішов би зі спорту, оскільки навіть судді не ставитимуть їй високих оцінок.

''Відразу б повісив'': у Росії винесли вердикт ''новій коханці Путіна'' після відсторонення від турнірів з фігурного катання

Каміла Валієва. Джерело: кадр із відео

"У голові у Валієвої все одно буде крутитися думка, що далі пробитися неможливо. А найголовніше, що про те саме почнуть думати судді. Навіщо кудись ставити фігуристку, якщо вона все одно нікуди не може поїхати? Зрозуміло, що в такій ситуації волею-неволею замислишся про завершення кар’єри. Якби я був на її місці, навіть не замислювався б. Відразу б повісив ковзани на цвях. А заради чого кататися?" – сказав Новицький.

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Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взятий напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

''Відразу б повісив'': у Росії винесли вердикт ''новій коханці Путіна'' після відсторонення від турнірів з фігурного катання

Сергій Новицький. Джерело: кадр із відео

''Відразу б повісив'': у Росії винесли вердикт ''новій коханці Путіна'' після відсторонення від турнірів з фігурного катання

Валієва на ОІ-2022

Сама Валієва вперше прокоментувала санкції. Після свого виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

У лютому 2024 року Валієва з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

''Відразу б повісив'': у Росії винесли вердикт ''новій коханці Путіна'' після відсторонення від турнірів з фігурного катання

Путін і Валієва. Джерело: кадр із відео

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо, що Валієва поки що не оскаржувала позбавлення "нейтрального статусу".

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