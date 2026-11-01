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Відомий боксер пообіцяв віддати Україні гонорар за бій, але дав задню. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
81
Відомий боксер пообіцяв віддати Україні гонорар за бій, але дав задню. Відео
Латвійський спортсмен опублікував відеозвернення у себе в соцмережах

Колишній чемпіон світу з боксу Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) звинуватив латвійського бійця Крістапса Зутіса (7-4-3, 7 КО) у відмові від поєдинку, за який той нібито збирався отримати 50 тисяч євро. За словами Брієдіса, суперник обіцяв спрямувати зароблені гроші на допомогу Україні, однак після конкретної пропозиції почав змінювати умови й дати проведення бою.

Брієдіс опублікував відеозвернення, у якому закликав Зутіса виконати обіцянку й вийти з ним на ринг. Ексчемпіон розповів, що його опонент сам запропонував організувати поєдинок, а отриманий гонорар передати Україні.

Відомий боксер пообіцяв віддати Україні гонорар за бій, але дав задню. Відео

Майріс Брієдіс. Джерело: Кадр із відео

Латвійський боксер заявив, що погодився на таку ініціативу й запропонував виділити на бій 50 тисяч євро. Водночас він наголосив, що не збирається забирати всю суму собі: гроші мають бути перераховані українській армії.

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Відомий боксер пообіцяв віддати Україні гонорар за бій, але дав задню. Відео

Кристапс Зутіс. Джерело: Кадр із відео

Однак, за твердженням Брієдіса, після надходження пропозиції Зутіс змінив свою позицію. Замість узгодження поєдинку в нього з’явилися інші дати й умови.

"Якби він справді хотів допомогти Україні, то вже сьогодні домовився б зі мною про бій і отримав ці гроші", – заявив Брієдіс.

Боксер також закликав Зутіса відповідати за власні слова й звинуватив його в боягузтві. Він наголосив, що готовий провести поєдинок на раніше запропонованих умовах.

Кристапс Зутис виступає у професійному боксі та змішаних єдиноборствах. У боксі на його рахунку сім перемог, п’ять поразок і три нічиї. У червні 2023 року він програв нокаутом Арнольду Джерджяю в поєдинку за інтерконтинентальний титул WBF у важкій вазі.

Відомий боксер пообіцяв віддати Україні гонорар за бій, але дав задню. Відео

Кристапс Зутис. Джерело: instagram.com/alfijs/

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