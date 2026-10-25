Відомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. Відео

Український боксер Андрій Великовський (21-5-3, 14 КО) зазнав розгромної поразки в реванші з непереможним кубинцем Іхосвані Рафаелем Гарсією (17-0, 12 КО). Головний бій турніру Knockout Boxing Night 46, який відбувся 24 жовтня в польському Закопане, завершився перемогою представника Куби.

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У реванші Гарсія діяв обережніше, врахував минулі помилки й перебоксував українця завдяки швидкості та контролю дистанції.

Розв’язка настала в 7-му раунді, коли 32-річний уродженець Миколаєва пропустив серію ударів по корпусу, після чого впав на канвас і не встиг відновитися. Рефері зупинив поєдинок.

Гарсія зберіг нуль у графі поразок і довів свій професійний рекорд до 16 перемог. Для Великовського ця поразка стала п’ятою в кар’єрі.

Другий поєдинок боксерів пройшов інакше, ніж їхня перша зустріч, що відбулася в жовтні 2025 року. Тоді українець зумів серйозно потрясти фаворита, відправивши його в тяжкий нокдаун у другому раунді.

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Великовському не вистачило часу, щоб розвинути успіх і завершити бій достроково. Гарсія відновився, перебудував тактику й у раундах, що залишилися, діяв обережніше, використовуючи перевагу в швидкості та роботі ніг. У підсумку кубинець переміг одностайним рішенням суддів з рахунком 78:73, 77:74 і 76:75.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у квітні цього року Великовський був присутній у тренувальному таборі російського чемпіона світу Дмитра Бівола, який переховується від санкцій під прапором Киргизстану.