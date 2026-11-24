Працюючи багато років спортивним журналістом на українському телебаченні, радіо, у провідних газетах та інтернет-виданнях, мені неодноразово доводилося брати інтерв’ю у відомого футболіста київського "Динамо" та збірної СРСР Леоніда Буряка. З деякими з цих бесід, відвертими відповідями Леоніда Йосиповича на найрізноманітніші запитання, я вже знайомив читачів. Сьогодні пропоную згадати його розповідь про Валерія Васильовича Лобановського – людину, яка відіграла величезну роль у його футбольній кар’єрі та житті.

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Далі текст мовою оригіналу.

"На примере жизни Васильича мы, его подопечные, учились жить. Для меня он навсегда останется старшим товарищем и духовным наставником. Когда я был игроком, что-то воспринимал от него, что-то – нет. Лобановский же всегда был последовательным – и когда играл, и когда тренировал. Сейчас я осознаю, насколько мы, футболисты, были ему дороги. Он умел ненавязчиво, не давя на больное, заглянуть в глубину души, помочь, поддержать.

К примеру, в начале 70-х годов мне обещали предоставить в Киеве двухкомнатную квартиру, но решение этого вопроса постоянно откладывалось. Вместе с Валерием Васильевичем мы зашли в один "высокий" кабинет, однако его хозяин наотрез отказался сдержать данное мне слово. Мне было очень обидно: ведь обещал все уладить!

Васильич попросил меня ехать в Конча-Заспу на тренировку, сказав, что сам все решит. Я и не думал, что ему удастся это сделать. Но вечером того же дня он зашел ко мне в комнату в старом корпусе базы и как-то буднично произнес: "Ну, Буряк, держи свой ордер на квартиру. На новоселье хоть пригласишь?".

С Лобановским я достиг всего, о чем мог только мечтать. Стал многократным чемпионом страны, обладателем Кубка кубков и Суперкубка Европы 1975 года, бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года в Монреале, заслуженным мастером спорта. Он слепил из меня профессионала, долгие годы был моим поводырем.

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Когда я сам стал тренером, то строил свою работу на его творческих принципах. Вспоминаю еще один эпизод. Как-то подошел ко мне Лобановский и сказал: "Пришло, на мой взгляд, твое время возглавить сборную. Будет трудно, но идти вперед надо. Сборная – не сладкий кусок пирога, возникнут проблемы, будешь ошибаться, но не останавливайся и двигайся к поставленной цели. Я всегда тебя буду поддерживать".

Лобановский первым поздравил меня с назначением на этот ответственный пост. Я делал все от меня зависящее, чтобы выступления национальной команды были достойны памяти выдающегося человека и тренера. Я благодарен судьбе и горжусь тем, что моим тренером был Валерий Васильевич Лобановский.

Головні історії дня

Навсегда в моей памяти останется тот печальный день – день похорон Лобановского. Утверждают, что таких похорон в столице Украины не было никогда. В последний путь Валерия Васильевича провожал весь город. Только на стадион "Динамо", где был выставлен гроб с телом Лобановского, пришло порядка двухсот тысяч человек. По всему пути следования траурного кортежа от стадиона до Байкового кладбища тысячи людей стояли на обочинах, провожали Валерия Васильевича аплодисментами и бросали цветы под колеса автомобиля с гробом.

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На Байковом кладбище, на могиле Валерия Васильевича Лобановского, на мемориальном комплексе высечены слова: "Мы живы, пока о нас помнят". Футбольная Украина еще долго будет помнить великого тренера, который посвятил свою жизнь футболу, без которого себя не представлял".

Такими словами Леонид Буряк завершил свой рассказ о Валерии Васильевиче Лобановском. Для него великий наставник навсегда остался не только тренером, с которым были связаны главные достижения игровой карьеры, но и человеком, чьи жизненные и профессиональные принципы стали ориентиром на долгие годы.

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