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Від путініста Плющенка зажадали не критикувати депутатів, бо це ображає росіян

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
174
Від путініста Плющенка зажадали не критикувати депутатів, бо це ображає росіян
Плющенко потрапив під критику

Дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко зазнав критики після своїх слів про російських депутатів. Колишній фігурист, який здобував "золото" Ігор 2006 і 2014 років, висміяв чиновників після того, як деякі негативно оцінили виділення грантів на організацію льодових шоу.

У коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости" олімпійський чемпіон Дмитро Васильєв засудив Плющенка, порадивши йому добирати слова. Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна заявив, що "депутати – це обрані народом люди", а своїми словами Євген ображає росіян.

Від путініста Плющенка зажадали не критикувати депутатів, бо це ображає росіян

Путін і Плющенко. Джерело: instagram.com/plushenkoofficial

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Від путініста Плющенка зажадали не критикувати депутатів, бо це ображає росіян

Євген Плющенко. Джерело: КП

"Це дуже небезпечна заява з його боку. Адже депутати – це обрані народом люди. Фактично Плющенко в цьому випадку ображає не якихось конкретних депутатів, а величезну кількість людей у нашій державі, жителів нашої країни. Виходить, що йому байдуже не просто на певних депутатів, а на значну частину наших громадян. А це дуже небезпечно", – сказав Васильєв.

Раніше син Плющенка відмовився виступати за Росію і перейшов під прапор Азербайджану, після чого потрапив під жорстке цькування вболівальників.

Дмитро Васильєв.

Дмитро Васильєв. Джерело: biathlonspb.ru

Від путініста Плющенка зажадали не критикувати депутатів, бо це ображає росіян

Плющенко із сином Олександром. Джерело: ТАСС

Як повідомляв OBOZ.UA, депутат Державної думи Віталій Мілонов накинувся з жорсткою критикою на Олександра Плющенка після зміни громадянства.

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