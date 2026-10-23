Дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко зазнав критики після своїх слів про російських депутатів. Колишній фігурист, який здобував "золото" Ігор 2006 і 2014 років, висміяв чиновників після того, як деякі негативно оцінили виділення грантів на організацію льодових шоу.

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У коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости" олімпійський чемпіон Дмитро Васильєв засудив Плющенка, порадивши йому добирати слова. Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна заявив, що "депутати – це обрані народом люди", а своїми словами Євген ображає росіян.

"Це дуже небезпечна заява з його боку. Адже депутати – це обрані народом люди. Фактично Плющенко в цьому випадку ображає не якихось конкретних депутатів, а величезну кількість людей у нашій державі, жителів нашої країни. Виходить, що йому байдуже не просто на певних депутатів, а на значну частину наших громадян. А це дуже небезпечно", – сказав Васильєв.

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Раніше син Плющенка відмовився виступати за Росію і перейшов під прапор Азербайджану, після чого потрапив під жорстке цькування вболівальників.

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