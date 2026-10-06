Від лідерів до боротьби за виживання. Що пішло не так у матчі збірної України проти Угорщини

Збірна України завершила перше міжнародне вікно в рамках Ліги націй. Наша команда поступилася Угорщині 1:2 у тій грі, де саме жовто-сині виглядали лідерами. Після 90 хвилин усе стало як пороблено. OBOZ.UA розповідає про принципову та прикру поразку в 4 турі.

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Перший тайм. Те, що ми хотіли бачити

В умовах відсутності багатьох основних гравців навіть із такої заявки, ми знову спостерігали експеримент. Зв’язка Краснопіра й Пономаренка попереду, гнучка 4-3-3 і 4-4-2, відчутна ставка на УПЛ (8 із 10 польових зі старту були з нашого чемпіонату). В Угорщини теж були перевірки цікавих схем, особливо без Керкеза. Тому там спробували підніматися вище й тиснути кількістю. Але вже після першого ж вибігання Краснопіра майже один на один, суперник став обережнішим із цим аспектом.

Із кожною хвилиною наша активність зростала. Очеретько знайшов випадковий м’яч перед штрафним, пробив з-під кількох захисників і влучив у поперечку, коли голкіпер вже був відіграний. Ми спостерігали агресивну збірну, готову боротися так само, як і 10 днів тому. А міні-бійка одразу після цього епізоду лише підтвердила зарядженість. Атаки йшли переважно правим флангом, де до Циганкова вмикався і Назарина. Найкраще проявилася ця зона на 19 хвилині, з прострілом й ударом п’ятою від Пономаренка.

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Небезпечні моменти українці створювали чи не кожні 3 хвилини. Переважно знову праворуч, але були намагання й через Очеретька ліворуч, з акцентованою участю латералів. Ми настільки тиснули, що наша остання лінія була за 10 метрів від середини поля на чужій половині. Цікаво, що після кожної атаки ми швидко повертали собі м’яч і це не ставало загрозою контратак при такому розташуванні захисників. Не вистачало лише вдачі, адже за весь перший тайм Україна мала більше десяти моментів і можна згадати щонайменше три, які претендували на гольові.

Головні історії дня

Угорщина віддала нам ініціативу й чекала, поки жовто-сині вибігаються. Наша команда відкрито домінувала, перебігала суперника й тотально перебила. Натомість угорцям щастило – стільки карток, скільки вони не отримали, вистачило б на 3 Ель-Класіко. А брудні дії від них, особливо поштовхи Циганкова та Забарного на рівному місці, все більше підвищували градус протистояння. Після півгодини стало складніше тиснути в тому ж темпі, в суперника з’явилися довші переходи через половину поля. Але українці підлаштувалися під такі провокації, хоч і ціною здоров’я.

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Україна дуже сподобалася в цьому таймі. Компактність в обороні, креативність у розвитку атак і точні паси (що не менш важливо) виглядали якісно, а їх ефективність складно було ставити під сумнів. Фактурні Краснопір і Назарина не давали Угорщині схопити м’яч у центрі та запресингувати, а захисники вчасно були на місцях. Добре грав за суперника… суддя: без кутових, без правильних аутів, без жовтих чи бодай якихось покарань для угорців. Тому на другий тайм наші футболісти виходили з розумінням – усе тільки в їх силах і реалізація по перерві критично необхідна.

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Другий тайм. Пороблено в кредит

Гра по перерві відновилася в тому ж темпі, хіба що воротами обмінялися. Майже одразу угорці отримали перший дійсно небезпечний момент стався після обрізки в центрі, де м’яч не дійшов до Велетня. Його перехопив Осват і вдарив здалеку – рикошет і кутовий, без наслідків. Без замін футболісти з обох сторін продовжили в тих же єдиноборствах, але Україна все ще зберігала ініціативу. Угорщина почала витягувати наших для вільних зон позаду – пас ішов аж на голкіпера і той тягнув до останнього, щоб на пресинг вийшли нападники та ще хтось з центру поля. І це одразу спрацювало.

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Українці в моменті втратили всіх: Собослая перед важливим пасом у центр, Віталіша перед розрізною передачею і Тота перед виходом на Трубіна. Абсолютно нелогічний гол, але показовий з точки зору адаптації під нашу сильну тактику. 0:1. У відповідь момент був майже одразу, але Велетень перемудрував і затягнув настільки, що з вбивчої позиції проти нього були вже троє захисників. Команда виглядала сміливо, тоді як суперник після єдиної спроби вийшов вперед і міг продовжувати грати другим номером.

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Мальдера одразу зняв тих, у кого гра не пішла – Пономаренко дав тільки один момент, Краснопіра нейтралізували, а Велетень банально втомився і давав більше браку. Натомість вийшли Хлань, Яремчук і Ванат, ва-банк для голу. Але гра стала спокійнішою. Повільні перекати, пошук можливостей, адаптація під нових гравців в угорців. Це все зрозумілі моменти для цього періоду тайму, однак час затягувався.

Сказати, що не щастило – так. Стільки якісних моментів і м’яч просто не йшов у ствір. Сказати, що не награли – теж так. На жаль, за такий довгий період українці створили дійсно багато можливостей і жодного разу не пробили супернебезпечно. Ми все ходили повз мету, яка відвернулася від кожного гравця. Під кожен удар м’яч лягав зручно, але рикошет чи погана позиція заважали забити. І так було до кінця гри, навіть після голу.

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Від матчу лишилося гарне враження, але з поганим присмаком. Україна провела дуже сильний перший тайм і повністю провалила другий. Угорщина спиралася виключно на агресію, без особливого створення. Вдала підказка від тренера у роздягальні, як і півтора тижні тому, дала супернику можливість переграти нашу сильну тактику й надалі сидіти в захисті. Так, підопічні Мальдери нарешті реалізували кутовий. Яремчук як той магніт для голів, знову від нього рикошетить, коли він просто стоїть. Вдалий вибір позиції та допомога від захисника, який не дав стрибнути, стали чудовим рикошетом. 1:1. Та реальність повернулася вже через хвилину – навіс й удар Чінгера. 1:2. На цьому напруга на полі сягнула апогею і фактично гра завершилася.

1:2 – ми поступаємося команді, яка не створила варіантів для своєї перемоги. Один вдалий епізод вирішив долю матчу та залишив нас у незручній позиції в таблиці Ліги націй. Україні лишаються ігри проти Північної Ірландії та Грузії. Тепер чекаємо місяць і будемо вирішувати долю турніру в листопаді.