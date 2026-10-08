''Великий ризик'': Магучіх розповіла, на що зважилася піти у своїй кар’єрі

Зірка світової легкої атлетики Ярослава Магучіх зізналася, що досі припускається технічних помилок під час розбігу після того, як два з половиною роки тому змінила цей елемент. Українська стрибунка у висоту нагадала, що напередодні ОІ-2024 додала два кроки до бігової частини спроби.

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Про це Магучих розповіла в інтерв’ю порталу NV.ua. Світова рекордсменка та перша в історії абсолютна чемпіонка планети зазначила, що помилки траплялися навіть цього року, наприклад, у фіналі Діамантової ліги, проте вона продовжує вдосконалювати цей елемент.

"Головна зміна в моєму розбігу відбулася раніше – перед встановленням світового рекорду та Олімпійськими іграми. У травні 2024 року ми вирішили додати два кроки. Раніше було дев’ять, тепер – одинадцять. Це дозволяє краще розігнатися, щоб виконати останні кроки на дузі максимально швидко й коротко. Це був великий ризик: п’ять років у мене був стабільний розбіг у дев’ять кроків, а за два місяці до Олімпіади ми його змінили. Але іноді цей розбіг дає збій, оскільки повертаються мої старі помилки – ще з 2021 року. Потрібен час, щоб довести його до ідеалу", – сказала Магучіх.

Напередодні в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, що розпочинає підготовку до зимового сезону.

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Водночас Магучих поскаржилася на невиправданий хейт з боку українців. Спортсменка також пояснила свою відмову від тривалих тренувань за кордоном.

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила претендентів на звання найкращих спортсменів сезону серед чоловіків та жінок, не включивши до списку Ярославу Магучіх.

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