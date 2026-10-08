''Великий ризик'': Магучіх розповіла, на що зважилася піти у своїй кар’єрі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Трамп йде ва-банк перед виборами до Конгресу: чи допоможе йому Путін і до чого тут Україна. Інтерв’ю з БезсмертнимТрамп йде ва-банк перед виборами до Конгресу: чи допоможе йому Путін і до чого тут Україна. Інтерв’ю з БезсмертнимКличко звернувся до поліції США після смерті Гайден Панеттьєрі: що він дізнався про долю зниклих сімейних коштовностейКличко звернувся до поліції США після смерті Гайден Панеттьєрі: що він дізнався про долю зниклих сімейних коштовностей"Все, здулася": Магучіх зізналася, що українці збентежили її хейтом після Діамантової ліги"Все, здулася": Магучіх зізналася, що українці збентежили її хейтом після Діамантової лігиВідключення світла в Україні. ІлюстраціяУкраїнцям вимикають світло в екстреному режимі: у Києві та деяких областях діють аварійні відключенняІлюстрація - жінка тримає банківську карткуВ Україні обмежують перекази з картки навіть рідним: скільки грошей можна відправитиУ Києві поблизу багатоповерхівок виявили три нездетоновані балістичні ракети РФ. Подробиці, відео та фотоУ Києві поблизу багатоповерхівок виявили три нездетоновані балістичні ракети РФ. Подробиці, відео та фотоВідключення світла в Україні. ІлюстраціяРФ хоче "вимкнути" три АЕС в Україні та лишити Київ без світла: розкрито таємний план Кремля на зимуВ Італії виявили село, де жінки живуть надзвичайно довго: у чому секретВ Італії виявили село, де жінки живуть надзвичайно довго: у чому секретПутін наказав Суровікіну зруйнувати мости Києва – The TelegraphПутін наказав Суровікіну зруйнувати мости Києва – The Telegraph"Ми будемо першими, хто постраждає": Ле Пен заявила про загрози від вступу України в ЄС"Ми будемо першими, хто постраждає": Ле Пен заявила про загрози від вступу України в ЄС

"Великий ризик": Магучіх розповіла, на що зважилася піти у своїй кар’єрі

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 378
"Великий ризик": Магучіх розповіла, на що зважилася піти у своїй кар’єрі
Магучіх змінила розбіг

Зірка світової легкої атлетики Ярослава Магучіх зізналася, що досі припускається технічних помилок під час розбігу після того, як два з половиною роки тому змінила цей елемент. Українська стрибунка у висоту нагадала, що напередодні ОІ-2024 додала два кроки до бігової частини спроби.

Про це Магучих розповіла в інтерв’ю порталу NV.ua. Світова рекордсменка та перша в історії абсолютна чемпіонка планети зазначила, що помилки траплялися навіть цього року, наприклад, у фіналі Діамантової ліги, проте вона продовжує вдосконалювати цей елемент.

''Великий ризик'': Магучіх розповіла, на що зважилася піти у своїй кар’єрі

Ярослава Магучіх

"Головна зміна в моєму розбігу відбулася раніше – перед встановленням світового рекорду та Олімпійськими іграми. У травні 2024 року ми вирішили додати два кроки. Раніше було дев’ять, тепер – одинадцять. Це дозволяє краще розігнатися, щоб виконати останні кроки на дузі максимально швидко й коротко. Це був великий ризик: п’ять років у мене був стабільний розбіг у дев’ять кроків, а за два місяці до Олімпіади ми його змінили. Але іноді цей розбіг дає збій, оскільки повертаються мої старі помилки – ще з 2021 року. Потрібен час, щоб довести його до ідеалу", – сказала Магучіх.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 52,8 т.
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою
icon 52,8 т.
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 8,4 т.
"Нарешті мозок запрацював": у Росії різко оцінили рішення "нової коханки Путіна" щодо відсторонення від фігурного катання
icon 8,4 т.
"Нарешті мозок запрацював": у Росії різко оцінили рішення "нової коханки Путіна" щодо відсторонення від фігурного катання
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 4,3 т.
Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою
icon 4,3 т.
Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою
''Великий ризик'': Магучіх розповіла, на що зважилася піти у своїй кар’єрі

Магучіх вписала своє ім’я в історію.

''Великий ризик'': Магучіх розповіла, на що зважилася піти у своїй кар’єрі

Тренер Магучіх Тетяна Степанова

Напередодні в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, що розпочинає підготовку до зимового сезону.

Водночас Магучих поскаржилася на невиправданий хейт з боку українців. Спортсменка також пояснила свою відмову від тривалих тренувань за кордоном.

''Великий ризик'': Магучіх розповіла, на що зважилася піти у своїй кар’єрі

Зірку Магучіх відкрили в Києві. Джерело: sportnews.24tv.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила претендентів на звання найкращих спортсменів сезону серед чоловіків та жінок, не включивши до списку Ярославу Магучіх.

Схожі теми
Стрибки у висотуЛегка атлетикаЯрослава МагучіхЯрослава Магучіх
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись