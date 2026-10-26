''Велика втрата'': у Росії оголосили, що сталося з ''новою коханкою Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Російська фігуристка Каміла Валієва, яка відбула чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу, найімовірніше, пропустить усю серію Гран-прі РФ. Спортсменка не планує виступати на етапах у Казані, Санкт-Петербурзі, Красноярську, Єкатеринбурзі та Омську через медичні обмеження.

Відео дня

Валієва, яка втратила "нейтральний статус" і право виступати на міжнародних турнірах, зіткнулася з проблемами зі здоров’ям, пише сайт пропагандистського телеканалу "Матч ТВ". Віцечемпіонка світу Альона Леонова назвала ситуацію "великою втратою".

"Це, звісно, буде великою втратою для любителів фігурного катання. Але здоров’я передусім! Нехай пропускає – якщо так потрібно. Головне – здоров’я. Думаю, вона ще нас порадує. Не просто ж так вона змінила штаб, отже, мабуть, ще хоче продовжувати боротися", – сказала Леонова.

Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Строк покарання завершився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

Однак уже 5 вересня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

РЕКЛАМА

У лютому 2024-го Валєєва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" в Казані й сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Головні історії дня

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона публікувала допис на підтримку законопроєкту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо про радикальний крок Валєєвої.