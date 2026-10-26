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"Велика втрата": у Росії оголосили, що сталося з "новою коханкою Путіна" після відсторонення від фігурного катання

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,1 т.
"Велика втрата": у Росії оголосили, що сталося з "новою коханкою Путіна" після відсторонення від фігурного катання
Леонова висловилася про Валієву

Російська фігуристка Каміла Валієва, яка відбула чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу, найімовірніше, пропустить усю серію Гран-прі РФ. Спортсменка не планує виступати на етапах у Казані, Санкт-Петербурзі, Красноярську, Єкатеринбурзі та Омську через медичні обмеження.

Валієва, яка втратила "нейтральний статус" і право виступати на міжнародних турнірах, зіткнулася з проблемами зі здоров’ям, пише сайт пропагандистського телеканалу "Матч ТВ". Віцечемпіонка світу Альона Леонова назвала ситуацію "великою втратою".

''Велика втрата'': у Росії оголосили, що сталося з ''новою коханкою Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Камілу Валієву ловили на допінгу

"Це, звісно, буде великою втратою для любителів фігурного катання. Але здоров’я передусім! Нехай пропускає – якщо так потрібно. Головне – здоров’я. Думаю, вона ще нас порадує. Не просто ж так вона змінила штаб, отже, мабуть, ще хоче продовжувати боротися", – сказала Леонова.

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Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Строк покарання завершився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

''Велика втрата'': у Росії оголосили, що сталося з ''новою коханкою Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Диктатор Володимир Путін і Каміла Валієва. Джерело: ТАСС

Однак уже 5 вересня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

У лютому 2024-го Валєєва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" в Казані й сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

''Велика втрата'': у Росії оголосили, що сталося з ''новою коханкою Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Каміла Валєєва. Джерело: Telegram-канал Камили Валєєвої

''Велика втрата'': у Росії оголосили, що сталося з ''новою коханкою Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Володимир Путін і Каміла Валєєва. Джерело: РІА "Новости"

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона публікувала допис на підтримку законопроєкту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо про радикальний крок Валєєвої.

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