Велика Британія – Україна: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Жіноча збірна України з баскетболу в суботу, 14 листопада, проведе другий матч вирішального етапу відбору до чемпіонату Європи 2027 року. Підопічні тренерки Інни Кочубей проведуть на виїзді поєдинок проти команди Великої Британії.

Відео дня

Матч приймає арена Національного баскетбольного центру в Манчестері. Дивіться на OBOZ.UA онлайн-трансляцію матчу Велика Британія – Україна. Початок – о 20:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ – УКРАЇНА

Побачити протистояння можна буде завдяки трансляції на платформі "Київстар ТБ". Також прямий ефір із Люксембургу покаже офіційний канал Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) на відеохостингу YouTube.

СКЛАДИ НА ВЕЛИКА БРИТАНІЯ – УКРАЇНА

Велика Британія: Крістін Анігве, Шаніс Бекфорд-Нортон, Кірсті Браун, Джесс Ідсфорт-Йейтс, Тіа Фріман, Джорджія Гейл, Черіден Грін, Паркер Гілл, Кеті Янушевська, Ханна Джамп, Майя Прайс, Ганна Робб, Сідні Воллес, Саванна Вілкінсон.

Україна: Серафима Тиха, Анжеліка Ляшко, Вікторія Балабан, Юлія Гутевич, Карина Панчук, Дар'я Кононученко, Віра Грималюк, Аліна Ягупова, Олена Бойко, Катерина Дике, Христина Кулеша, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевичус, Анастасія Ковтун.

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СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Інна Кочубей, головна тренерка збірної України:

– Ми вже переглянули матч за участю Великої Британії. Продовжимо працювати над скаутингом. Уже побачили певні моменти, які будемо аналізувати й враховувати під час підготовки до наступної гри. Водночас я завжди наголошую, що насамперед потрібно зосереджуватися на власній грі, своїх сильних сторонах і тому, що ми можемо контролювати.

Головні історії дня

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Після стартового ігрового дня українки йдуть у лідерах квартету разом із француженками. Путівки на Євробаскет отримають дві найкращі збірні.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Євробаскет-2019. Груповий етап

Велика Британія – Україна – 68:54 (19:14, 16:10, 9:21, 24:9)