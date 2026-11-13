Велика Британія – Україна: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027
Жіноча збірна України з баскетболу в суботу, 14 листопада, проведе другий матч вирішального етапу відбору до чемпіонату Європи 2027 року. Підопічні тренерки Інни Кочубей проведуть на виїзді поєдинок проти команди Великої Британії.
Матч приймає арена Національного баскетбольного центру в Манчестері. Дивіться на OBOZ.UA онлайн-трансляцію матчу Велика Британія – Україна. Початок – о 20:00 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЯ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ – УКРАЇНА
Побачити протистояння можна буде завдяки трансляції на платформі "Київстар ТБ". Також прямий ефір із Люксембургу покаже офіційний канал Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) на відеохостингу YouTube.
СКЛАДИ НА ВЕЛИКА БРИТАНІЯ – УКРАЇНА
Велика Британія: Крістін Анігве, Шаніс Бекфорд-Нортон, Кірсті Браун, Джесс Ідсфорт-Йейтс, Тіа Фріман, Джорджія Гейл, Черіден Грін, Паркер Гілл, Кеті Янушевська, Ханна Джамп, Майя Прайс, Ганна Робб, Сідні Воллес, Саванна Вілкінсон.
Україна: Серафима Тиха, Анжеліка Ляшко, Вікторія Балабан, Юлія Гутевич, Карина Панчук, Дар'я Кононученко, Віра Грималюк, Аліна Ягупова, Олена Бойко, Катерина Дике, Христина Кулеша, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевичус, Анастасія Ковтун.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Інна Кочубей, головна тренерка збірної України:
– Ми вже переглянули матч за участю Великої Британії. Продовжимо працювати над скаутингом. Уже побачили певні моменти, які будемо аналізувати й враховувати під час підготовки до наступної гри. Водночас я завжди наголошую, що насамперед потрібно зосереджуватися на власній грі, своїх сильних сторонах і тому, що ми можемо контролювати.
ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ
Після стартового ігрового дня українки йдуть у лідерах квартету разом із француженками. Путівки на Євробаскет отримають дві найкращі збірні.
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ
Євробаскет-2019. Груповий етап
Велика Британія – Україна – 68:54 (19:14, 16:10, 9:21, 24:9)