Вбиті сусіди і зруйнований будинок: російські окупанти знищили ''родинну фортецю'' зіркого українського стрибуна в висоту

Відомий український стрибун у висоту Андрій Проценко повідомив, що російські окупанти знищили домівку його родини у Херсоні. Переможець "Діамантової ліги" та призер чемпіонату світу з легкої атлетики розповів, як країна-теристка позбавила його місця дитинства, з яким було пов’язано чимало найщасливіших спогадів.

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Про черговий злочин РФ на території звільненої частини Херсонщини Андрій розповів на своїй сторінці в Instagram, додавши, що пам’ять про нього житиме в ньому довше, ніж їхня імперія.

"Тут жили мої батьки і бабуся. У цьому домі було моє дитинство: я вчився ходити, говорити "мамо" і "тато". Бабусі гуляли зі мною в парку, а мама пекла смаколики на свята. Це був не просто будинок – це була наша маленька фортеця любові, тепла і спокою", – відзначив Проценко.

"Тепер на місці нашого дому – руїни. Це зробив "рускій мір". Той самий "мір", який прийшов із "миротворчими" ракетами. Вони не просто зруйнували стіни – вони намагалися стерти з землі нашу пам’ять, наше коріння, наше право називати цю землю своєю", – вважає стрибун.

Єдина гарна новина, що ніхто з рідних спортсмена не постраждав: "Слава Богу, моя родина жива. Ми вижили. І це – найголовніше. Бо поки ми дихаємо, поки в наших серцях б’ється українська кров – нас не знищити".

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"Ми ворогу ніколи не пробачимо. Ні за зруйнований дім, ні за вбитих сусідів, ні за розірвані долі, ні за сльози дітей. Ніколи. Жодна "перемога", жодна "амністія", жодна "історична необхідність" не зітре цього злочину. Пам’ять про нього житиме в нас довше, ніж їхня імперія. Ми відбудуємо стіни. Але рани в душі – ніколи не загояться", – упевнений Андрій.

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Відзначимо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Проценко разом з родиною перебував у рідному Херсоні і на 40 днів опинився в окупації, перш ніж з'явилася більш-менш безпечна можливість виїхати на українську територію на початку квітня 2022-го. Спочатку йому доводилося підтримувати форму буквально в полі.

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Переможець Діамантової ліги-2019 дуже переживав через дорогу та російські блок-пости, оскільки відповідав за своїх дітей. Але залишатися в окупації він більше не міг.

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"Останні два російські блок-пости у нас були у Снігурівці. На першому при в'їзді до міста перевіряли одразу по п'ять машин. Спочатку заїхав наш знайомий, його перевірили та відпустили. А потім під'їхали ми. Нас попередили, що одразу за блок-постом треба повернути праворуч, бо прямо йдуть воєнні дії. А нашому знайомому цього не сказали. І він поїхав прямо. А в нього в машині була дитина з ДЦП", – згадував Проценко у розмові з OBOZ.UA.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як український переможець "Діамантової ліги" застряг в окупації і незабаром почнуться проблеми з їжею.