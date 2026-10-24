''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Федерація біатлону України представила екіпірування національної збірної на сезон 2026/2027. У дизайні використано синій і білий кольори, золотисті акценти та український орнамент.

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Над оформленням форми працювала українська дизайнерка Ельвіра Гасанова, а виробництвом займалася австрійська компанія Löffler. Проєкт об’єднав Федерацію біатлону України, спортивний бренд Löffler і GASANOVA.

"Це сучасний спортивний стиль і наша національна ідентичність", – прокоментувала презентацію пресслужба ФБУ.

У федерації висловили сподівання, що вболівальники побачать спортсменів у новій формі вже на змаганнях сезону 2026/2027.

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Гасанова повідомила, що співпрацює з Федерацією біатлону України другий рік поспіль. Дизайнерка подякувала голові організації Івану Крульку за довіру.

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Публікація викликала позитивну реакцію користувачів соцмереж. У коментарях підписники залишали емодзі вогню, оплесків і сердечок, а одна з користувачок написала: "Вау".

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Варто зазначити, що протягом останніх шести років в екіпіруванні команди незмінно був присутній жовтий колір, який займав значну частину його площі. У новій версії його несподівано замінили білим, а золотисті акценти й український орнамент доповнили синьо-білу основу.

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