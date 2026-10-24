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"Вау!" Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
243
"Вау!" Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт
Наші спортсмени в новому сезоні виступатимуть у новій екіпіровці

Федерація біатлону України представила екіпірування національної збірної на сезон 2026/2027. У дизайні використано синій і білий кольори, золотисті акценти та український орнамент.

Над оформленням форми працювала українська дизайнерка Ельвіра Гасанова, а виробництвом займалася австрійська компанія Löffler. Проєкт об’єднав Федерацію біатлону України, спортивний бренд Löffler і GASANOVA.

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Нова форма збірної України з біатлону. Джерело: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Нова форма збірної України з біатлону. Джерело: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

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''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Нова форма збірної України з біатлону. Джерело: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

"Це сучасний спортивний стиль і наша національна ідентичність", – прокоментувала презентацію пресслужба ФБУ.

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Нова форма збірної України з біатлону. Джерело: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

У федерації висловили сподівання, що вболівальники побачать спортсменів у новій формі вже на змаганнях сезону 2026/2027.

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Нова форма збірної України з біатлону. Джерело: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Нова форма збірної України з біатлону. Джерело: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Нова форма збірної України з біатлону. Джерело: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Нова форма збірної України з біатлону. Джерело: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

Гасанова повідомила, що співпрацює з Федерацією біатлону України другий рік поспіль. Дизайнерка подякувала голові організації Івану Крульку за довіру.

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Гасанова подякувала за довіру. Джерело: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

Публікація викликала позитивну реакцію користувачів соцмереж. У коментарях підписники залишали емодзі вогню, оплесків і сердечок, а одна з користувачок написала: "Вау".

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Коментарі вболівальників. Джерело: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

Коментарі вболівальників. Джерело: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

Варто зазначити, що протягом останніх шести років в екіпіруванні команди незмінно був присутній жовтий колір, який займав значну частину його площі. У новій версії його несподівано замінили білим, а золотисті акценти й український орнамент доповнили синьо-білу основу.

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

2020 рік

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

2021 рік

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

2022 рік

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

2023 рік

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

2024 рік

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

2025 рік

''Вау!'' Представлено нову форму збірної України з біатлону: у незвичних кольорах і з орнаментом. Фотофакт

2026 рік

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