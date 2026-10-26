''Варто Луніну припуститися помилки...'' Моуріньо висловив обурення після перемоги ''Реала'' над ''Барселоною''

Головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моуріньо висміяв журналістів після матчу з каталонською "Барселоною", в якому його команда здобула виїзну перемогу 2:1. Португальський фахівець з обуренням уїдливо зазначив, що під час пресконференції йому не ставили запитань про українського воротаря Андрія Луніна.

Відео дня

Особливий, як називають наставника "королівського клубу", зазначив, що Лунін провів видатний матч, замінивши бельгійця Тібо Куртуа, повідомляє сайт видання Marca. Моуріньо наголосив, що представники медіа напевно завалювали б його запитаннями про українця, якби команда програла.

"У нас повноцінний склад: усі наполегливо працюють і готові перемагати. У перших двох запитаннях, які ви мені поставили, не було ані слова про Андрія Луніна. Упевнений, варто Луніну припуститися помилки – і наступне запитання буде саме про нього. У нас найкращий воротар у світі, але перед матчем ніхто не скаржився через те, що він не вийшов у стартовому складі. Команда єдина. Гравці провели чудовий матч", – сказав Моурінью.

Зазначимо, що після матчу з "Барселоною" було опубліковано відео того, що зробив португальський тренер "Реала" з Луніним. Португалець був вражений одним із сейвів українця.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, захисник збірної України Ілля Забарний зіграв за ПСЖ і допоміг команді обіграти "Барселону" в Лізі чемпіонів.

Головні історії дня