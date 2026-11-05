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"Вагітна": Світоліна пояснила рішення, яке спантеличило українців перед WTA Finals

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
999
"Вагітна": Світоліна пояснила рішення, яке спантеличило українців перед WTA Finals
Світоліна та Стаховський у збірній України. Джерело: Svitolina Foundation

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна здивувала своїх шанувальників напередодні старту на Підсумковому турнірі, який розпочнеться 8 листопада в Індіан-Веллсі. Наша співвітчизниця тренувалася на американських кортах під керівництвом Сергія Стаховського, а не свого тренера Ендрю Беттлса.

У коментарі порталу "Великий теніс України" спортсменка пояснила це вагітністю дружини свого наставника. За словами уродженки Одеси, ще влітку вона почала готуватися до того, щоб визначитися, з ким працюватиме в завершальній частині сезону.

''Вагітна'': Світоліна пояснила рішення, яке спантеличило українців перед WTA Finals

Еліна Світоліна

"У Енді Беттлса вагітна дружина. Ще на Roland Garros він казав мені, що є ймовірність того, що вона народжуватиме наприкінці сезону. Через це була ймовірність, що він не зможе бути тут зі мною. Я ще влітку думала про те, кого можна було б долучити. Одразу виникла думка про Сергія, тому що я дуже давно його знаю, ми багато тренуємося разом, коли я в Україні, і він і так мені допомагає. Для мене це було дуже легке рішення, і я рада, що він погодився мені допомогти цього тижня", – розповіла Світоліна.

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''Вагітна'': Світоліна пояснила рішення, яке спантеличило українців перед WTA Finals

Еліна Світоліна розсталася з Монфісом. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

''Вагітна'': Світоліна пояснила рішення, яке спантеличило українців перед WTA Finals

Сергій Стаховський. Джерело: УП

У мережі українців навіть запідозрили в романі, адже Еліна зовсім недавно оголосила про розлучення з французом Гаелем Монфісом. У Telegram-каналі Ukrainian Tennis бурхливо обговорюють рішення тенісистки.

''Вагітна'': Світоліна пояснила рішення, яке спантеличило українців перед WTA Finals

У мережі обговорюють рішення Світоліної тренуватися зі Стаховським. Джерело: Telegram-канал Ukrainian Tennis

Нагадаємо, WTA Finals пройде з 8 по 15 листопада. На груповому етапі суперницями Світоліної будуть "нейтральні" Аріна Соболенко та Мирра Андрєєва, а також представниця Чехії Кароліна Мухова. Перший поєдинок українка проведе на другий день турніру проти росіянки.

''Вагітна'': Світоліна пояснила рішення, яке спантеличило українців перед WTA Finals

Світоліна зіграє на WTA Finals-2026. Джерело: WTA

Як повідомляв OBOZ.UA, Еліна Світоліна показала, чим займається після розлучення з Гаелем Монфісом і напередодні Підсумкового турніру.

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