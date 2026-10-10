В УПЛ – революція! Вперше за 34 роки її мають виграти не ''Динамо'' і не ''Шахтар''. Доводимо чому

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Як склалася доля непублічних синів Ніни Матвієнко та де зараз живуть її онучки. ФотоЯк склалася доля непублічних синів Ніни Матвієнко та де зараз живуть її онучки. ФотоУкраїні потрібно готуватися до сценарію, коли європейська єдність може бути зруйнована. Як мінімізувати ризики для країни? Інтерв’ю з КулебоюУкраїні потрібно готуватися до сценарію, коли європейська єдність може бути зруйнована. Як мінімізувати ризики для країни? Інтерв’ю з КулебоюСили оборони відмінусували ще 1420 окупантів, спалили 50 артсистем і 6 засобів ППО армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували ще 1420 окупантів, спалили 50 артсистем і 6 засобів ППО армії РФ: дані ГенштабуВідключення електроенергії в УкраїніВ Україні ввели нові графіки відключення: де та як довго не буде світлаЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиУ Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є загиблі і постраждалі. Фото і відеоУ Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є загиблі і постраждалі. Фото і відеоУ російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відеоУ російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео"Обмін думками був плідним": Віткофф розповів про результати зустрічі представників України, США та Європи в Маямі"Обмін думками був плідним": Віткофф розповів про результати зустрічі представників України, США та Європи в МаяміОкупанти запустили по Україні 160 БпЛА, сили ППО знешкодили 117 цілей: наслідки в областях. ФотоОкупанти запустили по Україні 160 БпЛА, сили ППО знешкодили 117 цілей: наслідки в областях. Фото"Вічний біль та вічна слава": на війні загинув сержант бригади "Кара-Даг". Фото"Вічний біль та вічна слава": на війні загинув сержант бригади "Кара-Даг". Фото

В УПЛ – революція! Вперше за 34 роки її мають виграти не "Динамо" і не "Шахтар". Доводимо чому

Артем РоссінськийАртем Россінський
Time to read4 хв
icon 231
В УПЛ – революція! Вперше за 34 роки її мають виграти не "Динамо" і не "Шахтар". Доводимо чому
Невже у нас цього сезону можливі зміни?

Українська Прем’єр-ліга вже вийшла з осінньої перерви – і це найцікавіший чемпіонат за останні роки! Позаду майже третина розіграшу, а на першу сходинку 4 неоднозначні команди! Такого український вболівальник чекав дуже давно – нарешті ми має шанс побачити нове ім’я у графі переможця. Чому така впевненість? Розповідає OBOZ.UA.

В Україні шалена втома від однаковості

За майже 35-річну історію вищого дивізіону нашого футболу, його вигравали лише 3 команди! 17 чемпіонств у "Динамо", 16 – у "Шахтаря". А чи пам’ятаєте ви, хто єдиний раз забрав трофей у наших грандів? "Таврія"! Сімферопольський клуб зробив це у першому ж розіграші, коли лігу провели всередині одного року, було по 2 групи, а заявилися на змагання в еліті аж 20 клубів. Сталося це в 1992-му, тоді у вирішальному матчі кримчани перемогли "Динамо" з рахунком 1:0. Минулий сезон виграли гірники, Туран привів нову команду до перемоги.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 2,1 т.
Чемпіонку ОІ з РФ "з інтелектом пралки" висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора
icon 2,1 т.
Чемпіонку ОІ з РФ "з інтелектом пралки" висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора
Олена ПавловаОлена Павлова
icon 1,0 т.
"В безпеці почуваюсь тільки вдома": Магучіх розповіла про відчуття за кордоном, від кого фанатіє у музиці і яку хотіла суперсилу
icon 1,0 т.
"В безпеці почуваюсь тільки вдома": Магучіх розповіла про відчуття за кордоном, від кого фанатіє у музиці і яку хотіла суперсилу
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 468
Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне "золото" чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео
icon 468
Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне "золото" чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео

Так, є чимало прикладів тих ліг, де перемагають одні й ті ж клуби, але ми не Бундесліга і не Ліга 1. Довгий час УПЛ була просто турніром, де вже у січні ставало зрозуміло, що боротьба інших команд іде за третє місце максимум. Нових імен у графі переможця не було. Та цього року, схоже, все можливо.

Стрибки "Шахтаря" через поліські полонини

Лідер – не лідер. Саме такі гойдалки у гірників від початку сезону. "Шахтарю", попри всі тривоги, вдалося провести 8 повних матчів. У них 7 перемог і одна поразка – житомирський криптоніт найвиразніше вдарив по їх амбіціях на захист титулу після доволі гарного сезону в Лізі конференцій у 2026 і після кваліфікації до групи ЛЧ. Нещодавня поразка в Житомирі (0:2) оголила ігрові проблеми команди, над якими Туран думав кілька тижнів і поки що клуб стабілізувався – і з міжнародної паузи лідер УПЛ вийшов із розгромом "Вереса" 3:0. Збірники у формі, особливо відзначився Матвієнко своїм пострілом здалеку. В них багато виконавців, які дають результат, у бомбардирському списку в першій десятці одразу 4 бразильці. Так, гірники на горі, але з полонини вже чутно гомін.

В УПЛ – революція! Вперше за 34 роки її мають виграти не ''Динамо'' і не ''Шахтар''. Доводимо чому

Гірники міцно тримаються на горі таблиці. Джерело: ФК "Шахтар"

Джекпот "Полісся" грає на внутрішній арені

Найближче до "Шахтаря" тільки одна команда. "Полісся" теж має поразку (раптово проти "Зорі"), але їхня результативність забезпечує чудовий фундамент для зростання. Так, команда вилетіла з єврокубків без шансів, але Ротань готовий на нову спробу. Житомиряни вже традиційно стають каменем спотикання для команд УПЛ, показуючи тактично грамотний та інтенсивний футбол. Концентрація на битві за першу сходинку наразі є гарним паливом, а виліт з Ліги конференцій для них навіть корисний – не буде тривалих спадів, від яких ще може постраждати "Шахтар". Клуб наразі єдиний, хто йде впритул до чемпіона, а прогрес помітний через виклик до збірної та задіяність Краснопіра з Велетнем, вдалося виховати непоганих футболістів. Надійна оборона та швидкі переходи в атаку роблять їх чи не єдиним "іншим" претендентом на золоті медалі цього сезону.

В УПЛ – революція! Вперше за 34 роки її мають виграти не ''Динамо'' і не ''Шахтар''. Доводимо чому

Житомиряни наступають на п'яти чемпіону. Джерело: ФК "Полісся"

"Динамо" без надії сподівається

Осінь – знову період контрастів, коли дві перемоги поспіль над "Епіцентром" і "Зорею" зовсім не задовольняють на тлі нищівної поразки від "Буковини". Без єврокубків біло-сині отримали жорсткий удар по амбіціях. Попри те, що кияни знаходяться в топі таблиці, вони далеко не топова команда. У збірній футболісти провалилися, а в чемпіонаті все ще сильне питання де ж вони будуть після нового туру. Показовим стане матч проти тіньового лідера УПЛ – у неділю гра з "Карпатами". А враховуючи все сильніші атаки на столицю, постає питання – чи можливо проводити домашні матчі саме в Києві? Вболівальникам справді лишається без надії сподіватися, що Костюк знову знайде баланс для своїх футболістів і після паузи вони будуть влучнішими та мотивованішими. Лазарет наче стає меншим, але клас доступних футболістів починає поступатися навіть середнякам українського чемпіонату.

В УПЛ – революція! Вперше за 34 роки її мають виграти не ''Динамо'' і не ''Шахтар''. Доводимо чому

Кияни від'їхали далеко від медальної зони. Джерело: ФК "Динамо"

Феномен "Карпат"?

Львів’яни неочікувано застрибнули до когорти сильних команд України. Невеличка відстань до гірників, позиція вище "Динамо" та цілий калейдоскоп результатів ніби дозволяють надати Фернандесу статус топ-тренера для УПЛ. Саме в нього зараз кращий бомбардир ліги (Вієйра і його 4+2) і 15 забитих, а до початку туру це була найбільша кількість голів у команди. "Карпати" своїм агресивним футболом і сміливим пресингом створили нову перепону в одразу чотирьох команд ліги. А ще забезпечили собі стабільно високе місце з претензією на єврокубки. Ще зарано про це говорити, але голодна до перемог команда дає інтенсивність нашому чемпіонату. Здається, що це ще один неочевидний претендент на золото. Якщо "Карпати" втримають такий темп і стабільність до зимової перерви, то путівка до єврокубків стане для них цілком напрацьованим результатом.

В УПЛ – революція! Вперше за 34 роки її мають виграти не ''Динамо'' і не ''Шахтар''. Доводимо чому

Львів'яни раптово стали другою силою ліги. Джерело: ФК "Карпати"

Щільність очок обіцяє цікаву боротьбу за єврокубки

Революція в УПЛ можлива не тільки для чемпіонства. На початок жовтня наша турнірка пахне конкуренцією, від чого дивитися окремі матчі стає ще цікавіше. До початку 8-го туру, лідера та п’яту команду розділяли тільки 6 очок і попри те, що "Шахтар" вже готує відрив, під ним знаходиться міцна зона переслідування. Так, на два місця Ліги конференцій треба враховувати ще Лігу Європи – на неї вчергове впливатиме кубкова боротьба між грандами. Але традиційна гегемонія двох команд цього року, здається, як ніколи близька до падіння. Будь-яка втрата очок "Шахтарем" і "Динамо" дає той самий шанс для інших клубів, які бачили золоті медалі тільки на фотографіях. Дистанція між першим місцем та межею єврокубкової зони вимірюється всього кількома балами – і це подобається.

Схожі теми
ФутболПрем'єр-ліга УкраїниЄврокубокЛіга чемпіонівЛіга ЄвропиЛіга конференційФК КарпатиФК ШахтарФК Динамо КиївФК ПоліссяФК ЧорноморецьВерес РівнеФК ЕпіцентрФК КолосФК ЗоряФК МеталістФК ОболоньЛНЗФК КривбасФК БуковинаФК Лівий Берег
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись