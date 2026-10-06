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"В такі моменти на полі потрібен..." Мальдера пояснив поразку збірної України від Угорщини

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 357
"В такі моменти на полі потрібен..." Мальдера пояснив поразку збірної України від Угорщини
Мальдера оцінив матч з Угорщиною

Головний тренер збірної України Андреа Мальдері похвалив своїх підопічних за матч з Угорщиною в Лізі націй, який завершився перемогою мадярів з рахунком 2:1. Італійський наставник "синьо-жовтих" зазначив, що його команда контролювала хід зустрічі, особливо в першому таймі, коли суперник взагалі не наближався до воріт Анатолія Трубіна.

Про це Мальдера заявив на пресконференції в Трнаві, де відбувся матч. Фахівець підкреслив, що залишився задоволений матчем, оскільки багато молодих і недосвідчених футболістів проявили себе з позитивного боку, хоча після забитого гола команда не впоралася з емоціями.

''В такі моменти на полі потрібен...'' Мальдера пояснив поразку збірної України від Угорщини

Українці програли угорцям у Трнаві

''В такі моменти на полі потрібен...'' Мальдера пояснив поразку збірної України від Угорщини

Календар матчів України в Лізі націй. Джерело: УАФ

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"Ми провели чудовий перший тайм. Не пригадую, щоб збірна Угорщини завдала хоч якогось удару. Мабуть, у нас є гравці, які не звикли грати з такою інтенсивністю. Але все одно ми домінували. Ми вели гру. Нам не вистачило досвіду, щоб витримати хвилини після того, як ми зрівняли рахунок. У такі моменти питання стоять не про тактику. У такі моменти на полі потрібен лідер, який керуватиме грою. Ми не заслуговували на поразку", – сказав Мальдера.

Зазначимо, що після поразки від угорців збірна України опустилася на третє місце у групі 2 дивізіону В Ліги націй. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у Белфасті проти лідерів із Північної Ірландії 14 листопада.

''В такі моменти на полі потрібен...'' Мальдера пояснив поразку збірної України від Угорщини

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй. Джерело: УЄФА

''В такі моменти на полі потрібен...'' Мальдера пояснив поразку збірної України від Угорщини

Андреа Мальдера

Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний динамівець Йожеф Сабо зізнався, що більше не дивитиметься матчі збірної України.

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