''В такі моменти на полі потрібен...'' Мальдера пояснив поразку збірної України від Угорщини

Головний тренер збірної України Андреа Мальдері похвалив своїх підопічних за матч з Угорщиною в Лізі націй, який завершився перемогою мадярів з рахунком 2:1. Італійський наставник "синьо-жовтих" зазначив, що його команда контролювала хід зустрічі, особливо в першому таймі, коли суперник взагалі не наближався до воріт Анатолія Трубіна.

Відео дня

Про це Мальдера заявив на пресконференції в Трнаві, де відбувся матч. Фахівець підкреслив, що залишився задоволений матчем, оскільки багато молодих і недосвідчених футболістів проявили себе з позитивного боку, хоча після забитого гола команда не впоралася з емоціями.

"Ми провели чудовий перший тайм. Не пригадую, щоб збірна Угорщини завдала хоч якогось удару. Мабуть, у нас є гравці, які не звикли грати з такою інтенсивністю. Але все одно ми домінували. Ми вели гру. Нам не вистачило досвіду, щоб витримати хвилини після того, як ми зрівняли рахунок. У такі моменти питання стоять не про тактику. У такі моменти на полі потрібен лідер, який керуватиме грою. Ми не заслуговували на поразку", – сказав Мальдера.

Зазначимо, що після поразки від угорців збірна України опустилася на третє місце у групі 2 дивізіону В Ліги націй. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у Белфасті проти лідерів із Північної Ірландії 14 листопада.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний динамівець Йожеф Сабо зізнався, що більше не дивитиметься матчі збірної України.

Головні історії дня