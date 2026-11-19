Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв безглуздо висловився про найсильнішого хокеїста в історії Вейна Грецкі після того, як той підтримав заборону рідної Канади на в’їзд спортсменів із РФ. Представник країни-агресорки звинуватив володаря Кубку Стенлі в тому, що той "помилився у виборі", виступивши проти росіян.

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Про це Васильєв із властивими громадянам РФ пафосом і зневагою заявив в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна додав, що Великий, як називають Грецкі, обнулив повагу до себе з боку росіян.

"Людина, яка була легендою світового хокею та кумиром для багатьох, для більшості людей в одну мить просто обнулилася. Він, мабуть, закохався в політику, піддався пропаганді, безмежній брехні щодо Росії й не зміг правильно оцінити ситуацію. І не зміг відділити зерна від полови. Повага до нього з боку багатьох російських уболівальників одразу різко впала. Навіщо йому це було потрібно – незрозуміло. Але для багатьох він повністю обнулив здобутий авторитет і повагу до себе. Принаймні з боку російських уболівальників. Грецкі помилився у виборі", – сказав Васильєв.

Напередодні у Кремлі вперше прокоментували рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) не допускати РФ до молодіжного ЧС. Це сталося після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про відсторонення російських збірних від міжнародних змагань і постановив повернути їх до турнірів.

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Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

Крім того, європейські федерації оголосили масовий протест проти допуску РФ, пригрозивши бойкотувати матчі з ними. Своєю чергою Канада не видала російським хокеїстам візи для в’їзду до країни, де й відбудеться молодіжний ЧС.

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