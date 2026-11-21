Голкіпер англійського "Барроу" Бен Вінтерботтом відзначився в матчі п’ятого дивізіону проти "Гейтсгеда", відправивши м’яч у ворота суперника ударом зі своєї половини поля. Епізод стався на 82-й хвилині зустрічі, що завершилася перемогою його команди з рахунком 3:0.

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25-річний воротар отримав можливість виконати штрафний приблизно за 70 ярдів від чужих воріт. Помітивши, що голкіпер "Гейтсгеда" Макс Томпсон перебуває далеко від лінії воріт, Вінтерботтом вирішив пробити безпосередньо по воротах.

М’яч пролетів через усе поле й опустився у штрафному майданчику "Гейтсхеда". Томпсон, який проводив дебютний матч за клуб, поп’ятався до воріт і зумів дотягнутися до м’яча, однак зіткнувся зі стійкою та випустив його з рук. У результаті м’яч перетнув лінію воріт.

Після гола Вінтерботтом не відразу зрозумів, як святкувати успіх. "Я не мав жодного уявлення, що робити, тому просто побіг по полю", – розповів голкіпер клубному сайту.

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Головний тренер "Барроу" Адам Мюррей зізнався BBC Radio Cumbria, що спочатку не схвалив рішення свого воротаря. У той момент наставник збирався провести заміну й не відразу зрозумів, що відбувається на полі.

"Половина мене вже була готова влаштувати йому прочухана, але потім я зрозумів, що м’яч залітає у ворота", – розповів Мюррей.

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Тренер також відзначив виконання удару: "Це не просто видатне рішення, це неймовірна техніка".

Гол Вінтерботтома став третім у матчі й закріпив перемогу "Барроу". Команда продовжила безпрограшну серію в усіх турнірах до 11 матчів і посідала восьме місце в Національній лізі, відстаючи на одне очко від зони плей-оф.

Для 25-річного голкіпера цей м’яч став першим у кар’єрі за "Барроу". Він також увійшов в історію клубу як другий воротар, який забив гол в офіційному матчі.