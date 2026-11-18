Збірна Росії з футболу офіційно не братиме участі у відбірковому турнірі чемпіонату Європи 2028 року, який відбудеться з 9 червня по 9 липня 2028 року в Англії, Ірландії, Шотландії та Уельсі. Її не включили до списку учасників кваліфікації, який Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив 18 листопада під час підготовки до жеребкування.

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В опублікованому документі про процедуру жеребкування зазначено, що в кваліфікації візьмуть участь 54 національні збірні. Росії немає ні в загальному списку учасників, ні серед команд, розподілених за кошиками. Жеребкування відбудеться 6 грудня в Белфасті.

Водночас 18 листопада УЄФА не ухвалював окремого нового рішення про відсторонення російської збірної. Її недопуск до Євро-2028 став наслідком санкцій, запроваджених ще 28 лютого 2022 року. Тоді Виконавчий комітет УЄФА та Бюро Ради ФІФА постановили відсторонити всі російські національні команди та клуби від змагань під егідою організацій до подальшого повідомлення.

Обмеження діють уже п'ятий сезон поспіль. За цей час російська збірна пропустила стикові матчі відбору на чемпіонат світу 2022 року, Євро-2024 і кваліфікацію ЧС-2026. Тепер національна команда не зможе поборотися за путівку і на наступний чемпіонат Європи.

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Спробу частково змінити становище російських команд було здійснено восени 2023 року. Тоді УЄФА розглядав можливість допуску юнацьких збірних до 17 років до міжнародних змагань у нейтральному статусі, однак згодом відмовився від цієї ініціативи.

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