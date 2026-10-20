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УЄФА офіційно змінив результат матчу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,2 т.
УЄФА офіційно змінив результат матчу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?
Матч відбувся в Лондоні

УЄФА скоригував кількість уболівальників, які відвідали матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та грецьким АЕКом, що відбувся в Лондоні 14 жовтня. Замість початкового підсумкового результату в 21 119 глядачів в офіційній статистиці тепер вказано 29 144 особи.

Матч відбувся на стадіоні "Стемфорд Брідж" і завершився перемогою українського клубу з рахунком 3:1. Початкова цифра у звіті УЄФА не збігалася з кількістю глядачів, оголошеною на стадіоні під час матчу.

УЄФА офіційно змінив результат матчу ''Шахтаря'' в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?

Початкова цифра у звіті УЄФА. Джерело: Сайт УЄФА

Пізніше ці дані змінили. Згідно з рапортом делегата УЄФА, відвідуваність склала 29 144 особи. Саме ця цифра вказана в документі у рядку Total number of spectators, який позначає загальну кількість глядачів.

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УЄФА офіційно змінив результат матчу ''Шахтаря'' в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?

Скріншот внутрішнього звіту УЄФА з'явився у відкритому доступі 20 жовтня. Джерело: tribuna.com

Документ стосується матчу "Шахтаря" та АЕКа в сезоні Ліги чемпіонів 2026/27. Згідно з наведеними даними, звіт було надіслано 15 жовтня, наступного дня після гри.

УЄФА офіційно змінив результат матчу ''Шахтаря'' в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?

Кількість глядачів на матчі

Чому УЄФА змінила цифру?

Розбіжність могла виникнути через початкову помилку під час внесення даних до системи. Після матчу делегат УЄФА оформляє офіційний звіт, у якому фіксуються відомості, отримані від організаторів та служб стадіону. Після перевірки інформація може бути скоригована в електронній базі.

УЄФА офіційно змінив результат матчу ''Шахтаря'' в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?

"Шахтар" переміг "АЕК"

При цьому в наданих матеріалах немає підтвердження, що початкова цифра у 21 119 глядачів була результатом підрахунку людей, які пройшли через турнікети, а остаточна цифра у 29 144 враховувала продані квитки, абонементи або корпоративні місця. Тому точну причину розбіжності в цих даних встановити неможливо.

УЄФА офіційно змінив результат матчу ''Шахтаря'' в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?

"Шахтар" переміг 3:1

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