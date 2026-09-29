УЄФА на старті Ліги націй ухвалив рішення на користь України

Українська бригада арбітрів отримала призначення на один із центральних матчів третього туру групового етапу Ліги націй у дивізіоні А, де зібралися найкращі збірні. Наші співвітчизники працюватимуть на поєдинку Данії та Португалії, який відбудеться 1 жовтня в Копенгагені.

Відео дня

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА). Головним суддею на матч відпрравили Миколу Балакіна. Рефері з Київської області допомагатимуть лайнсмени Олександр Беркут і Віктор Матяш, а роль четвертого рефері на грі у Франції виконуватиме Клим Заброда.

Традиційно на матчі Ліги націй буде задіяна система відеодопомоги арбітрам (VAR). Українцям у роботі з нею допомагатиме англієць Стюарт Еттвелл.

Зазначимо, що Балакін у поточному сезоні вже встиг відпрацювати на стартовому матчі Ліги чемпіонів, у якому чинний переможець турніру "Парі Сен-Жермен" розгромив на своєму полі словацький "Слован" 6:1. У тій грі українець показав лише одну жовту картку та зафіксував 14 фолів.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України зміцнила свій статус фаворита групи в Лізі націй після двох стартових матчів.

Головні історії дня