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УЄФА на старті Ліги націй ухвалив рішення на користь України

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 1,8 т.
УЄФА на старті Ліги націй ухвалив рішення на користь України
Микола Балакін працюватиме на матчі Ліги націй

Українська бригада арбітрів отримала призначення на один із центральних матчів третього туру групового етапу Ліги націй у дивізіоні А, де зібралися найкращі збірні. Наші співвітчизники працюватимуть на поєдинку Данії та Португалії, який відбудеться 1 жовтня в Копенгагені.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА). Головним суддею на матч відпрравили Миколу Балакіна. Рефері з Київської області допомагатимуть лайнсмени Олександр Беркут і Віктор Матяш, а роль четвертого рефері на грі у Франції виконуватиме Клим Заброда.

УЄФА на старті Ліги націй ухвалив рішення на користь України

Микола Балакін.

Джерело: УАФ

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УЄФА на старті Ліги націй ухвалив рішення на користь України

Футболісти збірної Португалії.

Традиційно на матчі Ліги націй буде задіяна система відеодопомоги арбітрам (VAR). Українцям у роботі з нею допомагатиме англієць Стюарт Еттвелл.

Зазначимо, що Балакін у поточному сезоні вже встиг відпрацювати на стартовому матчі Ліги чемпіонів, у якому чинний переможець турніру "Парі Сен-Жермен" розгромив на своєму полі словацький "Слован" 6:1. У тій грі українець показав лише одну жовту картку та зафіксував 14 фолів.

УЄФА на старті Ліги націй ухвалив рішення на користь України

Бригада арбітрів Миколи Балакіна.

УЄФА на старті Ліги націй ухвалив рішення на користь України

Гравці збірної Данії перед матчем.

Джерело: DBU

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України зміцнила свій статус фаворита групи в Лізі націй після двох стартових матчів.

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